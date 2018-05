Středoškoláci z chudých poměrů mohou jezdit na výlety. Přispěje jim město

Ostatní - Písaři Zapisovatel/ka. Požadované vzdělání: úsv. 13 590 Kč

Písaři Zapisovatel/ka. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13590 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MVP: náměstí Hrdinů 1300/11, 14000 Praha 4, Kontakt: Dodalová Svatava, tel.: 261196536, e-mail: sdodalova@vsz.pha.justice.cz, Požadavky na uchazeče: , - střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem; , - velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office); - psaní na klávesnici všemi deseti prsty (státní zkouška ze psaní na klávesnici výhodou); , - velmi dobrá znalost českého pravopisu; , - bezúhonnost; , - další schopnosti: samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost., , Nabízené výhody:, - 5 týdnů dovolené;, - závodní jídelna/stravenky;, - pružná pracovní doba;, - příspěvek na rekreaci/ kulturní či sportovní akce/vzdělávací kurzy; , - příspěvek na penzijní připojištění., , Přihlášku do výběrového řízení ve formě motivačního dopisu a Vašeho strukturovaného životopisu zasílejte e-mailem na adresu: sdodalova@vsz.pha.justice.cz., Přihlášky do výběrového řízení je nutno doručit nejpozději do 31. května 2018., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.. Pracoviště: Vrchní státní zastupitelství, náměstí Hrdinů, č.p. 1300, 140 00 Praha 4. Informace: Svatava Dodalová, +420 261 196 536.