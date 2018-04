Středoškoláci: Vyučující mají zastaralé metody

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium a život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Českoslovanské obchodní akademie. Hovořili jsme o systému školství, zdali je potřeba modernizovat a co na školách chybí.

Nikola Šalomounová, 18 let Přijde mi, že někdy vyučující mají zastaralé metody a učí věci, které se dneska ani nepoužijí. U nás je to například účetnictví. Až odmaturuji, tak se bude dělat úplně jinak. V jiných hodinách se zase učíme o účetním softwaru, který využijeme spíš. Stejně ale budeme muset splnit čtyř hodinovou maturitu z klasického účetnictví.





Ondřej Svoboda, 17 let Učím se už několik let němčinu a myslím, že je hodně užitečná. My jsme ale měli na výběr z němčiny, ruštiny a španělštiny. Ruština se využije, protože v poslední době hodně Rusů jezdí do Prahy za obchodem a byznysem, ale místo španělštiny by podle mě měla být francouzština. Je to významná evropská země a je tam hodně příležitostí pro ty, co francouzsky umí.





Lucie Hůrková, 17 let Učíme se hodně o obchodu, ale ten se rychle mění. Už to nejsou jenom tradiční kamenné obchody, ale také e-shopy. Stejně si ale nemyslím, že kamenné obchody vymizí. Spíše z mého pohledu dochází k symbióze, protože často si lidé například něco objednají do kamenného obchodu, aby si ho tam mohli vyzkoušet, osahat a poté rozhodnout.





Klára Frühaufová, 18 let Jedna z nejdůležitějších věcí, co může škola naučit je podle mě angličtina. Dneska už po vás všude chtějí angličtinu a je to naprostý základ. Stejně ale není výuka dostačující. Jsme na tom líp, než třeba v Itálii nebo Španělsku, ale například v Holandsku umí každý perfektně anglicky a tam se učí už od první třídy, někdy dokonce i od školky.





Richard Fořt, 20 let V Praze je výborný výběr středních škol a když už člověk v 15 letech ví, co chce v budoucnu dělat, tak si najde střední, která ho na to připraví. Horší to ale mají ti, kteří to v patnácti neví. To pak můžou třeba na všeobecný gympl, ale potom musí na vysokou, protože se samotným gymplem uplatnění nenajdou.





Daniel Hrouda, 17 let Myslím si, že se dává příliš velký důraz na matematiku. S postupem technologií už není potřeba, aby si to každý počítal v hlavě nebo rýsoval na papír. Rozvijí to sice logické myšlení, ale zase by se to s tím nemělo přehánět. Místo toho by měl být větší důraz na práci s počítačem a třeba i základy programování, protože to je rychle rostoucí odvětví.





