Středoškoláci: Studentský parlament nás propojuje

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Karlínské obchodní akademie a VOŠE. Hovořili jsme o komunitním životě a akcích na škole.

Adam Štrunc, 18 let: Komunitní život je důležitý, už jen proto, že hodně lidí chápe školu nejen jako místo, kde se něco naučí, ale kde také získá kamarády. A kde jinde je najít. Já jsem například předsedou studentského parlamentu. Jeho prostřednictvím se nám podařilo zařídit řadu věcí. Mám také vlastní projekt, jmenuje se Pošli to dál. Spočívá to v kartičkách, na nichž je vždycky nějaké moudro, a pokud vidím člověka, který je smutný, tak mu ji dám, aby mu pomohla. Může si ji vybarvit a nechat. Dávám většinou dvě, aby tu jednu mohl poslat dál.





Helena Sojková, 17 let: Myslím, že to u nás žije. Propojujeme se nejen v rámci tříd, ale i napříč třídami, například ve studentském parlamentu. Člověk si nemusí sednout se spolužáky a je dobré, pokud má člověk i v jiné třídě lidi, na které se může obrátit. Komunitu vytváří ale také učitelé, kteří nás v aktivitách podporují. Mám také svůj vlastní projekt, se kterým mi učitelé hodně pomohli. Vadí mi plýtvání, obzvlášť potravinami, které jsou nějak zdeformované, takže mám projekt Cupcake. Peču do hrnečku, aby nevznikaly zbytečné odpady, z nevzhledných potravin. Mým snem je mít vlastní cukrárnu a nevidím důvod, proč nejít za svým snem už nyní.





Martina Zelenková, 18 let: Mně se u nás ve škole líbí hlavně aplikovaná ekonomie, kterou máme jako praxi. V jejím rámci děláme skutečné podnikání. Každý si může vybrat, co chce dělat. Na výběr jsou sportovní akce, catering, cestovní kancelář či volné podnikání. Právě díky praxím jsme se dobře poznali a navázali vztahy. My máme firmu s názvem Splněné sny. Nakreslila jsem zážitkový deník a momentálně připravujeme cestovní. Druhá členka týmu pořádá Všehotrh, prodejní akci pro veřejnost, která se uskutečnila včera. Je super, že jsem si mohla vyzkoušet něco sama vyrobit a zkusit si, jestli to dokážu prodat a jestli dokážu prodat sama sebe. Podnikáme opravdu reálně. Jsem také v parlamentu. Je skvělé, že když se nám něco nelíbí, můžeme to změnit. Jsou to sice malé změny, ale dělají školu lepší.





Klaudie Kluková, 18 let: Máme tu zdravé jádro aktivních lidí, kteří se angažují v různých směrech. Já jsem ve druháku se spolužačkou organizovala přednášku o leadershipu. V rámci aplikované ekonomie organizujeme právě teď kurzy na počítači pro seniory. Máme dva, a to pro začátečníky a pro pokročilé, a je to hodně náročné, člověk se musí naučit spoustu věcí, jako je trpělivost se seniory. Máme ale skvělý tým, vytvořili jsme si systém a všechno funguje.





