Středoškoláci: Současný tanec je pro Čechy příliš metafyzický

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti taneční konzervatoře Duncan centre. Hovořili jsme o tanci v Praze a jestli je možné najít v metropoli uplatnění.

Karolína Grygarová, 16 let:

Tanec je podle mě v Praze oblíbený, ale lidi spíše chodí na balet nebo na muzikály. To je škoda, protože je mnoho dalších typů tance, které by je možná zaujaly, kdyby jim dali šanci. U muzikálů se bohužel tanec upozaďuje na úkor efektu a zpěvu. U nás se hercům upravuje úroveň tance, aby to zvládli i méně pohybově nadaní, takže někdy je to lepší, někdy ne.





Adéla Garabíková, 17 let:

Myslím, že je důležité učit se od jiných národností. V Praze je například dost rozšířený současný tanec, zatímco například v Itálii dávají spíše důraz na klasiku. Takže když přijedou na výměnný pobyt, tak nás učí jejich styl a my zase ten náš. Pak třeba můžeme zakomponovat prvky do našich vlastních sestav.



Aleš Procházka, 20 let:

Lidé by si měli více všímat tance. Je to přece jenom také umění. Hlavně současný tanec je u nás dost nedoceňován. Je jenom pro zasvěcené, protože pojednává o metafyzických záležitostech. A to je pro Čechy jako pro nejmateriálněji založený národ v Evropě a zároveň evropský nejateističtější stát naprosto nepřístupné.



Tereza Holubová, 19 let:

Je škoda, že se lidé tancem tolik nebaví. V Praze je sice spousta kroužků a work-shopů, ale chybějí nějaké spontánní projevy třeba i na veřejnosti. Lidi v Praze jsou v tomto hodně uzavření. Třeba i když jsou svědky nějakého Site Specific vystoupení (když se skupina tanečníků roztančí bez varování uprostřed veřejného prostranství), tak raději odcházejí, spěchají někam jinam a neužívají si show.



Šimon Klus, 19 let:

Po studiu bych rád odcestoval studovat do zahraničí. V Čechách pořád převažuje smýšlení, že úspěch se neodpouští a je těžké se pro talentovaného mladého člověka prosadit mezi již zavedenými jmény. V zahraničí mladé lidi mnohem více podporují a je tam spousta příležitostí, jak se zviditelnit. Proto asi pojedu do Belgie.



Kateřina Jabůrková, 18 let:

Tanec je přirozený způsob lidské komunikace a myslím si, že člověk k tanci tíhne. Možná by se i někteří roztančili, kdyby dostali tu možnost. Možná by pomohlo pouštět v metru a v tramvajích nebo na zastávkách nějakou muziku. Člověkem to začne hýbat, i když nechce, a možná by pak pohlíželi na tanec shovívavěji.



