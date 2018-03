Středoškoláci: Sestavit robota je skvělý pocit

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Gymnázia Jana Keplera. Hovořili jsme o robotice a roli techniky ve výuce na středních školách.

Šimon Andrš, 13 let:

K robotům a programování jsem se dostal úplnou náhodou. Překvapilo mě to, že je programování hlavně o způsobu myšlení, o logice, a ne o učení. Člověk musí uvažovat nad tím, jak daný problém vyřešit, a to mě na tom baví. Využívání robotů přímo ve výuce si nedokážu úplně představit. Učitel by určitě robotem být nemohl, protože by mu scházela autorita, kterou musí mít.



Ivana Klikarová, 18 let:

Přijde mi zajímavé a důležité, aby člověk věděl, jak věci fungují, obzvlášť u robotů. K zájmu o tuto problematiku mě přivedly hodiny výpočetní techniky. Chodím také do laboratoře Ústavu organické chemie a biochemie. V tomto oboru ale trvá, než se člověk dobere výsledku. U programování člověk vidí hned, jestli to funguje, či ne. A to mě baví.Vojtěch Slačálek, 14 let: Vždycky jsem měl rád lego, když jsem byl malý. Roboti a programování mě baví, protože se člověk hodně naučí, hlavně myslet jako programátor. To znamená myslet líně, tedy snažit se udělat cokoliv s co nejmenší mírou práce. Myslím, že do budoucna bude role robotiky a informatiky ještě důležitější a je třeba je vyučovat.



Katerina Danelina, 13 let: Baví mě, když člověk sestaví robota, naprogramuje ho a on dělá, co člověk chce. Myslím, že by se informatika, programování i robotika měly učit na všech školách v takové míře, jako je to u nás. Je to důležité téma a každý by měl mít základy. Daniel Ridzoň, 18 let: Je radost, když člověk postaví a naprogramuje robota a ono to potom funguje. Jednou bych chtěl zkusit sestrojit robotickou ruku, jako jsou v továrnách, aby to dokázalo něco přenést z místa na místo. Do budoucna by se informatice mělo věnovat víc prostoru ve výuce.



Ve spolupráci s projektem