Středoškoláci: o homosexualitě a potratech se musí mluvit

Pražský deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium a život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Malostranského gymnázia na otázky o sexuální výchově, Prague Pride a pochodu pro život.

Marie Šantrochová, 18 let: Sexuální výchovu jako takovou nemáme. Učili jsme se něco málo v rodinné výchově a teď v biologii, ale učitelé to spíše přeskakují. Měli jsme možnost dát otázky do klobouku, na které poté kantor odpovídal, ale jinak informace dosti chybí. Já mám naštěstí rodiče, kteří mi vše vysvětlili a také mezi kamarády jsme si toho hodně řekli, ale někteří tento luxus nemají.





Jáchym Hrušák, 18 let: Já si myslím, že by si na to každý měl přijít sám. Já jsem si o sexu a tak zjišťoval třeba na internetu a je tam toho hodně. Myslím si, že je trochu zpátečnické určovat, kdy se má kdo o tomto dozvědět a učit, protože každý dospívá v jiném období, a proto je lepší, aby si to každý zjistil sám.





Ulyana Piskunová, 17 let: Jeden z mých kamarádů je homosexuál a je to člověk jako každý jiný a já sama jsem bisexuální. Líbí se mi ženy i muži. Takže já jsem se také účastnila Prague Pride a myslím, že je to přínosné. Lidi potřebují vidět, že v tom není žádná nenávist, nebo že nemá smysl mít předsudky. Věřilo se třeba, že nemoc AIDS byla seslána Bohem na homosexuály, a to jsou myšlenky, které by podle mě neměly mít v naší společnosti své místo.





Jaroslav Verner, 18 let: Já jsem sice konzervativec, ale nemám problém s tím, aby registrované partnerství mělo stejné zákonné zakotvení jako třeba manželství. Vadí mi pouze to slovo manželství, protože to pro mě pochází z církevní sféry, a to mi tam prostě nesedí. Je to sice slovíčkaření, ale pro některé je to dost zásadní.





Tereza Zajícová, 18 let: Je důležité, aby se mluvilo o potratech a aby byly matky dostatečně informo-vány, co to všechno obnáší, protože se to může i dost závažně projevit na těle a zdraví. Ale nakonec to musí být rozhodnutí té matky a toto rozhodnutí by jí neměl nikdo brát. Je ale potřeba, aby si to pořádně promyslela, protože si myslím, že by toho mohla v budoucnu dost litovat.





Jitka Nováková, 17 let: Potkala jsem se už s dost sexistickými poznámkami a třeba jeden učitel předpokládal, že si nevezmu seminář z matematiky a fyziky, protože jsem holka. Není to samozřejmě tak závažné, ale nepatří to už do 21. století. #MeeToo je myslím dobrá forma upozornění na problém a myslím si, že by se každý měl ohradit, když se mu něco takového stane, protože se to jinak nikdy nezmění. Nemyslím si, že aby se ale měli zavádět nějaké kvóty atd. Hlavní je o všem mluvit, protože pak se začne měnit podvědomí lidí a taková ta podprahová diskriminace.





