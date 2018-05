Středoškoláci: Neházejte nás do jednoho pytle!

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium a život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Gymnázia prof. Jana Patočky. Zaměřili jsme se na život teenagera v Praze, snížené jízdné a jak studenti tráví volný čas.

Barbora Fakherová, 18 let: Hezkým bonusem studenta je studentská kartička ISIC, se kterou mám docela hodně slev. Třeba v muzeích, a to i když jsem v zahraničí nebo v KFC, Starbucksu a tak. Určitě se to vyplatí, ale pořád mi přijde, že v Praze jsou muzea a galerie stále dosti drahé. I s ISICem často zaplatím třeba 200 korun, a to není pro studenta zrovna únosné.





Tadeáš Lorman, 17 let: Nemohu si stěžovat ohledně parků a míst, kde se můžeme s kamarády setkávat. Já žiju v Praze 6 a tam mám blízko třeba hezký skatepark Na Babě, nebo třeba Letná se snad bude už rekonstruovat, což by bylo fajn. Ale přijde mi, že Praha moc nepodporuje začínající hudebníky. Jsem teď součástí dvou kapel a nemůžeme sehnat místa na zkoušení. Pár zkušeben je, ale jsou hrozně drahé a většinou beznadějně zamluvené.





Matouš Kotas, 17 let: Snížené jízdné mělo být už dávno a Babiš si díky tomu teď připisuje body. Ty peníze ale sebere z resortu školství, a pak sice nebudeme platit tak vysoké jízdné, ale budeme to pociťovat ve školách. Potřebovali bychom například nové židle, projektory se nám zahřívají a tady by ty peníze byly užitečnější. Samozřejmě nejsem proti sníženému jízdnému, ale ne na úkor školství.





Nathanael Schwarz, 18 let: Vadí mi, že jsme dost ve škole omezováni. Nemůžeme během dne ven, jsme zavřeni celou dobu uvnitř a nemáme ani žádnou společenskou místnost, kam bychom se mohli jít posadit, povídat, učit nebo číst. Taky se s námi pořád zachází jako s dětmi, i když nám je 18 let. Například s omluvenkami. Pořád musím za rodiči, aby mi vše podepisovali, i když bych už teoreticky mohl žít sám a nezávisle na svých rodičích.





Cat Tien Nguyen Thi, 18 let: Bylo by hezké, kdyby bylo v Praze nějaké zábavní centrum třeba s arkádovými hrami, nebo něco podobného, kde by se mohli teenageři bavit a setkávat se. Často nevíme s kamarády kam vyrazit, a když třeba chceme na bowling, tak je to docela hodně peněz.





Filip Novosad, 18 let: Je sice hezké, že existují platformy pokoušející se komunikovat s teenagery, jako například rádio Wave, ale většinou když se dělá něco pro teenagery, tak se tomu budou vyhýbat. Také mi přijde, že hodně lidí nás hází do jednoho pytle, ale jsme stejně rozmanití jako zbytek populace, takže nejde cílit na „skupinu teenageři“, protože žádná taková ucelená skupina neexistuje.





