Středoškoláci: Lidé jsou dnes moc uspěchaní na to, aby pomáhali

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium a život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti Gymnázia Čakovice z Prahy 9. Ptali jsme se jich na názor na charitu na školách, ale také na politickou aktivitu studentů a za co má podle nich smysl demonstrovat.

Dominik Kán, 19 let

Naše škola každý rok pořádá charitativní běh. Před několika lety jsme běhali pro Afriku, aby se tam postavily školy a nemocnice, poté jsme také běželi pro kluka, který potřeboval nový vozíček, a nyní většinou běháme pro organizaci Paraple, která pomáhá vozíčkářům. Běžci si najdou sponzory, kteří jim zaplatí nějakou částku za každé uběhnuté kolo a pak běží s tím, že maximum je 10 kol. Taky myslím, že škola spolupracuje se Světluškou a studenti sami mají možnost pomáhat někde s dobrovolnickou prací.



Jolana Zachová, 18 let

Osobně jsem se na škole zúčastnila Sluníčkového dne, kdy jsme šli do centra prodávat lidem magnetky a podobné věci pro charitu. Dost mě překvapila reakce některých lidí. Většina lidí totiž byla strašně uspěchaná a ani nezvedli oči, aby se podívali, co jim nabízíme. Je smutné, kolik jich bylo lhostejných, ale zase možná přispívají soukromě, takže nemohu soudit. Na druhou stranu bylo hodně lidí, kteří rádi přispěli, a za to jsem ráda. Je dobré, že nás k tomu škola vede, a že se tímto způsobem něco naučíme o charitě.



Anežka Ficová, 18 let

Naše škola toho dělá pro charitu hodně. Myslím si, že hodně škol toho dělá taky dost, ale přijde mi, že se neúměrně moc soustředí charity na lidi, a ne třeba na životní prostředí. Třeba by mohly školy jednou za rok se studenty uklidit okolí, nebo pomoci s nějakou přírodní havárií. Ale na to se neklade takový důraz, a to si myslím je veliká škoda, protože studenti by se měli učit respektovat a starat se o přírodu.



Jakub Tomek, 17 let

Na škole máme možnost projevit svůj názor a někdy dokonce přímo v hodinách. Třeba při angličtině hodně debatujeme, protože nám to pomáhá rozvíjet slovní zásobu. Třeba jsme se bavili o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi a zhruba polovina třídy s ním sympatizovala a druhá polovina ho kritizovala, ale normálně jsme se o tom pobavili, a nebyli jsme vůči sobě nějak hrubí, nebo neslušní. Je třeba se respektovat.



Dita Vocásková, 18 let

Učitel může výuku ovlivnit tím, že říká zajímavosti navíc, nebo je na něm vidět, že se ve svém oboru opravdu vyzná. Například díky tomu, že se nám změnil profesor na chemii, mě ten předmět začal docela bavit a dokázala jsem si k té vědě najít vztah. Je na něm vidět nadšení, které na nás přenese.



Matyáš Nataniel Barotek, 19 let

Studentská politická aktivita je někdy dost důležitá, ale třeba to vycházení před školu mi přišlo absurdní. Nesouhlasil jsem s tím a myslím si, že to na SŠ nepatří. Naše škola se toho teda neúčastnila, ale přijde mi, že na jiných učitelé nutili svým žákům trochu svůj názor, a i kamarádi vás do něčeho dotlačí. Nedokážu si představit, že někdo zůstal sedět ve třídě, zatímco zbytek byl venku. Mnoha studentům nebylo ani 18 let, takže by do toho neměli být zatahováni.



