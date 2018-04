Středoškoláci: Je to holt zakázané ovoce a člověk nechce být v partě za trapáka

Deník ve spolupráci s magistrátem nabízí seriál Praha očima studentů. Žáci středních škol v něm vyjadřují názor na studium a život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti střední odborné školy Jarov. Hovořili jsme o návykových látkách, jak těžké je pro studenty v Praze si je sehnat a jaká je prevence.

Martin Švarc, 16 let:Sehnat si cigarety a alkohol je dnes poměrně lehké. Nemyslím si, že by se snažili prodávající nějak zamezovat mladistvým konzumovat alkohol nebo kouřit. Jde jim hlavně o peníze. A ty firmy s tím počítají. Shrábnou peníze a doufají, že si na to mladí vybudují závislost a budou si jejich produkty kupovat i v dospělosti.



Milada Říhová, 17 letČlověk asi zkusí cokoliv, ale já mám teda k drogám dost velký odpor. Blízká osoba má přítele, který užívá marihuanu a jí do toho taky tlačí a třeba i na jejích narozeninách ji dal něco do pití a pak ji ukradli firemní auto a firemní telefon, tak z toho měla problémy. Taky jí mlátil a myslím, že to vše drogy jenom zhoršují a takové chování podporují.



Michala Jínová, 18 letMáme sice přednášky o prevenci a specialisty, kteří k nám chodí a vysvětlují nám rizika omamných a návykových látek, ale je na každém, aby si to přebral. Škola pro to dělá dost, ale je to holt zakázané ovoce a hlavně v partě pak dochází k tomu, že je člověku blbé to nezkusit, když to zkouší i ostatní.



Michal Ferenc, 17 letJá jsem zatím zkusil jenom alkohol, který mi dali kamarádi, ale jinak nic jiného. Myslím si ale, že s tím alkoholem je to trochu složitější. Pivo by třeba podle mě mohli lidé pít už od šestnácti, naopak tvrdý alkohol by mohl být třeba i později. Že by se to nějak odstupňovalo.



Michal Bednář, 17 letJá se ve svém okolí stýkám i s gamblerstvím, a to je taky velký problém. Hlavně online gamblerství, kde si stačí udělat účet na někoho staršího a už může člověk sázet. Možná to není takový problém ve studentském životě, ale později to může dost ovlivnit člověka a rozvrátit i rodinu.



Denisa Mäsiarková, 17 letZákaz kouření v hospodách je blbost. Hlavně na vesnici, kde se tím ten hospodský i živí, tak to nedává smysl. Měl by si to majitel sám rozhodnout a třeba poskytnout kuřácký prostor oddělený od nekuřáckého.



Radek Jehlička, 17 letTa restrikce 18 let je pro některé lidi moc nízká. Třeba v Americe to mají ve většině států až od 21 let, což mi připadá jako ideál. Bylo by moc složité u každého osmnáctiletého určit, zdali je už dostatečně vyspělý, aby směl pít alkohol a kouřit, ale bylo by to tak asi nejlepší.