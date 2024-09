Skončí vítězné ANO ve Středočeském kraji odsunuté do opozice? Nebo povolební vyjednávání zamíchají kartami tak, že místo v opoziční lavici zůstane nynější hejtmance Petře Peckové, a to navzdory tomu, že získala značnou podporu v podobě preferenčních hlasů – a „jejímu“ STAN patří druhá příčka?

Jako jisté se jeví, že v krajské vládě nebude chybět koalice SPOLU: bez ní se neobejde nikdo, kdo chce složit koaliční tým. Tak trochu stranou hlavního rozhodování pak stojí dvě menší uskupení, která také voliči poslali do středočeského zastupitelstva - SPD a Stačilo!

I proto už v sobotu odpoledne a večer začaly první rozhovory o budoucí krajské vládě. A padly i konkrétní nabídky.

Volební štáb STAN | Video: Deník/Radek Cihla

Podstatné je, kdo s kým je vůbec ochoten jednat. Možnost spolupráce s ANO už před volbami za STAN hejtmanka Pecková odmítla, přičemž tento postoj se objevil i na billboardech. A také zástupci ANO se vymezili proti lidem ze středočeského STAN.

Kdo chce hejtmanské křeslo?

Jak Pecková, tak lídr ANO Tomáš Helebrant se snaží získat ke spolupráci Jana Skopečka (ODS): jedničku koalice SPOLU, zahrnující vedle koalice ODS také KDU-ČSL a TOP 09. Helebrant vytáhl trumf: pro případ uzavření koaliční dohody nabídl Skopečkovi hejtmanský post. Podobně mluvil i místopředseda ANO a zastupitel Karel Havlíček. „ANO chce ve Středočeském kraji jednat se Spolu či stranami Spolu o koalici,“ řekl s tím, že hnutí chce míst post hejtmana, ale netrvá na něm.

Spolupráce mezi ANO a ODS není přitom ve středočeských obcích a městech výjimečná – vládnou spolu (a také se STAN) třeba ve druhém největším městě Mladé Boleslavi, kde si dokonce podle předchozí dohody v rámci dojednávání koalice jejich představitelé vyměnili v polovině funkčního období posty hejtmana a prvního náměstka. Vítěze voleb nelze z jednání vylučovat, řekl Skopeček. Naopak třeba ze strany TOP 09 podpora pro spolupráci s ANO není velká.

Podobný krok Pecková neudělala; hejtmanský post si STAN chce ponechat. S odkazem na fakt, že hnutí má o deset procentních bodů více a ona sama také získala o 11 tisíc preferenčních hlasů více, míní, že hejtmanské křeslo by jí mělo zůstat.

Už po sobotním vyhlášení výsledků voleb se večer uskutečnila dvě klíčová jednání. Nejprve byla na tahu nynější hejtmanka Pecková s všeobecně asi nejočekávanějším řešením: s pokračováním nynější středočeské koalice (už tedy bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali). Byla by to však velmi křehká koalice: s převahou jediného hlasu v zastupitelstvu.

Co říkají počty Z pohledu čísel by vytváření středočeské koalice nemuselo vypadat až tak komplikovaně. Je potřeba získat většinu v 65členném zastupitelstvu.

ANO má 25 mandátů, STAN 20, SPOLU 13 – a dva zbývající subjekty dohromady sedm: SPD, Trikolora a Pro čtyři, „spojená levice“ STAČILO! pak tři.

Hlavní rozhodování se tak týká trojice z pomyslných stupňů vítězů. A pokud u sportovní terminologie zůstaneme: bronz má nyní cenu zlata.

Rozhodnutí je na Skopečkovi

Debata, při níž se Skopeček netajil tím, že po jejím skončení vyslechne také nabídku ANO – jakkoli připouští, že politicky blíže má ke STAN – se točila hlavně kolem personálních záležitostí. Pecková SPOLU nabídla pět míst v 11členné radě kraje a k tomu výraznější zastoupení ve výborech zastupitelstva a komisích rady kraje, než by odpovídalo volebnímu výsledku.

K předložené nabídce Skopeček uvedl, že „není nedůstojná“, avšak netajil se tím, že jeho nadšení by vypadalo jinak. V rámci pokračování jednání, chystaném na pondělí, by chtěl vedle obsazení konkrétních postů jednat i o programových prioritách. Do programového prohlášení budoucí rady kraje chce dostat maximum ze svého volebního programu.

Po setkání s Peckovou Skopeček vyslechl i Helebranta z vítězného ANO. Zazněla i nabídka hejtmanského postu pro Skopečka; nynějšího místopředsedu Poslanecké sněmovny. Také vzájemné kontakty mají v příštích dnech pokračovat.