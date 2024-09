Voda se skutečně má chovat podobně jako tenkrát: bude se rozlévat do krajiny. Sázava totiž nemá přehrady, které by umožnily regulovat její průtok. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) má obavy, aby lidé žijící v okolí řeky – a možná i představitelé některých obcí – situaci nepodcenili a nezanedbali přípravy.

Řádění živlů, které ve velké intenzitě meteorologové očekávají v neděli a na dolním toku nespíš v pondělí, může být podle jejich propočtů hrozivé. Byť zatím tomu, co počasí zřejmě chystá, nic nenasvědčuje. Ano, prší – ale nevypadá to jinak dramaticky. Je však třeba počítat s možnou evakuací, přičemž pokyn k tomu, že je třeba okamžitě odejít, může přijít náhle. Pecková proto radí nebrat na lehkou váhu upozornění místních samospráv, že je třeba připravit si evakuační zavazadlo, cenné věci pro jistotu vynést do vyšších pater – a třeba starší příbuzné nebo domácí zvířata raději odvézt včas do bezpečí.

Tisková konference po jednání krizového štábu Středočeského kraje v pátek 13 září. | Video: Deník/Milan Holakovský

Jak vážně se situace jeví, naznačuje fakt, že v pátek hejtmanka nesvolávala „jen“ povodňovou komisi jako ve čtvrtek, ale celý krizový štáb kraje. A jednalo se i o nouzovém ubytování a stravování, možnostech zajistit náhradní zdroje elektřiny – nebo třeba o tom, že s plněním pytlů s pískem rozvážených hasiči by mohli pomáhat odsouzení ve věznicích ve Vinařicích a Příbrami.

Extrémní srážky, přinášející až třetí stupeň povodňové aktivity, se totiž podle upravené výstrahy meteorologů mohou dotknout i Prahy a téměř celého území Středočeského kraje. S výjimkou Kladenska, Slánska a Rakovnicka, kde se pořád počítá pouze s prvním povodňovým stupněm.

V proto se v Praze v pátek uzavřela povodňová vrata Čertovky a vyklízejí náplavky: Povodí Vltavy bude dále pokračovat v prázdnění přehrad Vltavské kaskády a zvyšovat odtok.

Ve středních Čechách vedle Posázaví (kde je podle Peckové zatím známý nejvyšší průtok 550 metrů krychlových za sekundu v Nespekách, zatímco nyní se očekává kolem 700) bude asi nejhorší situace na středním toku Labe a některých jeho přítocích. Hlavně těch, které přitékají z Českomoravské vrchoviny. Podstatně méně příznivé, než se počítalo ještě ve čtvrtek, jsou však nyní předpovědi pro většinu území středních Čech i pro Prahu.