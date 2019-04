Špatný stav střechy vozovny potvrdily posudky Kloknerova ústavu ČVUT, který si magistrát nechal zpracovat. „Bohužel, musíme ji zbourat. Není cesty k její záchranně. Střecha není bezpečná. Obzvláště v zimě jsou průhyby pod tlakem sněhu a změn teplot prohlubovány,“ řekl v pondělí radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Všechny tramvaje jsou z vozovny vystěhované, dovnitř platí od loňského ledna zákaz vstupu.

Podle Scheinherra budou do léta připraveny demoliční práce a potřebná povolení. Zbourat by se vozovna měla na podzim. Následně se připraví projekt na novou halu. Celkové náklady na stavbu by se měly vyšplhat na 1,6 miliardy korun. Špatný stav skořepinové střechy byl odhalen v roce 2013 při běžné provozní kontrole. Do té doby, než bude nová hala stát, bude opravovat dopravní podnik své tramvaje v Hostivaři.