Strážníci tahali mladíka z kanálu. Hledal tam mobil a klíče

/VIDEO/ Slušnou dávku akrobacie a gymnastiky předvedl v noci mladý muž v centru Prahy, kterému spadly do kanálu klíče a mobil. Odhodlal se pro svůj majetek vlézt, ale trochu přecenil své schopnosti či spíše příliš spoléhal na pomoc svého kamaráda. Zpět na ulici mu pomohla hlídka pražských strážníků.

"V rámci noční směny se hlídce strážníků z Prahy 1 v ulici Templová naskytl zajímavý pohled. Z kanálu trčely nohy mladého muže, kterého se z něj pokoušel vytáhnout jiný mladý muž. Byl však tak opilý, že nebyl schopen ani pořádně sám stát, natož kamarádovi z kanálu pomoci ven," informovala mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Strážníci se vzápětí dozvěděli, že jim do něj spadl mobilní telefon a klíče od bytu. Jenže byly hodně hluboko, tak do něj vlezl a nebyl schopen se z něj bez pomoci dostat. V tu chvíli nastoupila na pomoc hlídka strážníků a mladíka vytáhla ven.

Mladý muž strážníkům velmi děkoval, pak se ale zarazil a řekl: „Doufám, že to nebude někde na sociálních sítích? Anebo víte co, pošlete to tam, ať se lidi pobaví.“ "Že se nejedná o týrání občana ze strany městské policie či nahrané video, dokazuje i záznam z městského kamerového systému a pořízená fotografie," uzavírá Seifertová.