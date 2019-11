/VIDEO/ Výměna všech sedmi ledolamů u Karlova mostu je úspěšně u konce. Klády z dubového dřeva, které nyní budou chránit pilíře mostu, jsou zhruba 50 centimetrů široké a 12 metrů dlouhé. Technická správa komunikací (TSK) touto akcí odstartovala sérii rozsáhlých oprav Karlova mostu, které město plánuje v dalších 20 letech provést.

Nově zrekonstruované ledolamy u Karlova mostu 12. listopadu 2019 v Praze. | Foto: Deník / Martin Divíšek

„O všechny mosty je nutné pečovat a Karlův most není výjimkou. Je to druhý nejstarší most v České republice, velké lákadlo pro turisty z celého světa a pro nás, obyvatele České republiky, má nepopsatelnou historickou hodnotu. Po výměně ledolamů jsou pilíře zase pořádně chráněné a můžeme začít samotný proces rekonstrukce celého mostu,“ řekl náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.