Strastiplný osud výří rodiny. Ošetřovatelé zachránili i mládě mývala či jezevce

Černobílý jezevec, roztomilé mládě mývala či znovushledání výří rodiny. Záchranná stanice v Jinonicích letos mezi své stálé pacienty přijala některá zvířata i úplně poprvé. A to především z řad mláďat. Byla tak svědky například znovushledání výřích sourozenců se svým otcem nebo pomohla vysílenému mláděti mývala ze severních Čech.

„Naše záchranná stanice funguje již sedmým rokem. Zatím stále platí, že každý další rok nám vždy přinese něco nového. Většinou jde o nový druh, jehož zástupce se dostane do naší péče. V loňském roce jsme takto poprvé pečovali například o bernešku bělolící nebo o kriticky ohroženého sýčka obecného,“ vysvětlila mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Letos se zdá, že "nováčky" budou především mláďata. V „mateřské školce“ už nyní vyrůstá několik mláďat druhů, o něž ošetřovatelé buď doposud vůbec nepečovali anebo se k nim jejich zástupci dostali vždy jen jako dospělí živočichové.

Kuna z Běchovic, jezevec z Ďáblic

Každoročně zvířecí záchranáři přijímají několik malých kun skalních. „O mládě kuny lesní pečujeme ale poprvé v naší historii. Kuna lesní se od té skalní liší především nažloutlou skvrnou na hrdle. Kuna skalní ji má bílou. Skvrna kuny lesní také na rozdíl od své příbuzné, nikdy nedosahuje až na přední končetiny,“ popsala Fišerová.

Vysílené mládě kuny lesní zachránili ošetřovatel z pražských Běchovic. Naštěstí je teď už dost velké na to, aby samostatně přijímalo potravu. Tudíž sdílí domov s mláďaty kuny skalní ve venkovní voliéře. Záchranná stanice je letos domovem i mláděte jezevce lesního. To se našlo na začátku května vyhladovělé v Ďáblickém lese. Pravděpodobně přišlo o matku.

„Malá samička mývala severního k nám zase přicestovala i se sourozencem až ze severních Čech. Bohužel obě mláďata byla ztracená či osiřelá už minimálně několik dní, protože byla ve velmi špatném stavu. Obě byla vyhublá, silně dehydrovaná a plná muších larev,“ uvedla mluvčí Lesů hl. m. Prahy.

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu sameček bohužel uhynul záhy po příjmu do záchranné stanice. Mývalí samičku se ale naštěstí podařilo stabilizovat a nyní, po několika dnech v péči ošetřovatelé, je už snad mimo ohrožení života.

Znovushledání výří rodiny

Osudnými pacienty se stala i výří rodina ze Zbraslavi. Vše začalo příjmem dospělého samce výra, sraženého autem právě u Zbraslavi. Protože utrpěl úraz hlavy a oka, museli ho zvířecí záchranáři převézt do stanice, kde ho začali léčit. O 12 dní později přijeli na stejné místo, tentokrát k vysílenému mláděti výra. A o den později je lidé zavolali k dalšímu mláděti výra, opět na stejném místě.

„Tím se nám částečně poskládal příběh této nešťastné výří rodiny. Vše začalo úrazem otce rodiny. Samice zřejmě nezvládala sama uživit mláďata, a tak se vyhladovělá výřata začala potulovat po okolí. Naštěstí je svět malý, a tak se všichni, až na samici, sešli v naší záchranné stanici,“ potvrdila Fišerová.

Pro mláďata nakonec dopadne vše dobře, návrat do přírody mají v podstatě jistý. „U samce to bohužel s takovou jistotou říci nemůžeme, po operaci oka ho čeká rehabilitace a až pak se ukáže, zda je jeho vyléčení úplné a on se bude moci také vrátit do přírody,“ uzavřela mluvčí Lesů hl. m. Prahy.