Strakonická se rozšíří o pruh pro autobusy. Scheiherr: Je to výhra i pro auta

Pražská Technická správa komunikací (TSK) získala koncem září pravomocné stavební povolení k dlouho připravovanému rozšíření Strakonické ulice. TSK to v pondělí oznámila na svých stránkách. Rozšíření o jeden pruh se týká směru do centra v úseku od zastávky Dostihová po Barrandovský most.

Praha plánuje rozšířit Strakonickou ulici. Nový jízdní pruh bude sloužit autobusům a vozům záchranné služby, policie a hasičů. | Foto: Pražská integrovaná doprava, facebook