FOTO: Džungle i vzducholodě. Studenti prezentovali nápady, jak proměnit Strahov

Do nápadů, jak proměnit strahovský kopec, se pustili studenti z pěti evropských škol. A nedrželi se při zemi. Podle nich by klidně na kopci mohla stávající betonovou džungli nahradit ta přírodní nebo by se tu mohly prohánět vzducholodě nad logistickým parkem.

Jeden z návrhů chce nechat místo pohltit přírodou. | Foto: FA ČVUT