Na Jižním Městě spočítali, že novela silničního zákona by mohla z ulic dostat 187 z 220 odstavených vozů. Praha 6 odhadla, že na jejím území to může být až 300 aut. Místo nejednoznačné definice vraku jednoduché pravidlo – půl roku propadlá technická kontrola. Ta bude stačit, aby úřad mohl nechat odstavené auto odtáhnout.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Změnu schválila minulý týden Sněmovna, do měsíce by se k ní měl vyjádřit Senát, a pak přijde na řadu prezident. Začít platit by měla dva týdny poté, co bude vyhlášená ve sbírce zákonů. Pokud tedy půjde zbytek procesu hladce, mohlo by to být do dvou měsíců.