Stovky muzikantů a netradiční místa. Žižkovská Noc se rozšíří i do Holešovic

Díky změně času se blíží nejdelší noc. Užít si ji o víkendu můžete zejména na Žižkově. Tradičně se bude konat festival s největším počtem kapel v Česku. Letos poprvé po celé tři dny a noci bude Žižkovská Noc vstupovat do hospod, klubů a divadel mimo Žižkov. Přesune se i do Holešovic a Vinohrad. Těšit se můžete na tuzemské a zahraniční hudebníky, progresivní divadlo i nejlepší současnou literaturu.

Sedm let stačilo, aby se Žižkovská Noc stala nedílnou součástí pražského kulturního dění i událostí mezinárodního významu. Turisté i místní tak mohou zažít Prahu jinak. Festival hostí několik stovek interpretů. Letos v klubech a netradičních místech zahrají například kapely Prago Union, Zrní nebo Vypsaná Fixa.

Na své si přijde opravdu každý. Festival se nezaměřuje pouze na jeden hudební styl. Poslechnout si tak můžete hudbu od šíleného porno folku a metalu až po klidnou alternativní muziku. Žižkovská noc není ale pouze o hudbě. Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější divadelní představení a literární dýchánky.

„Na poli scénického umění se k čím dál děsivější ostrovní současnosti vyjádří performeři z British Intervention. Co do skepse jim jejich varšavští protějšci ze souboru Teatr Bestemmia nezůstanou nic dlužni. V představení The Waiting Room kritizují praxi pojímat potrat jako politikum,“ vysvětlili organizátoři Žižkovské noci.

Literární premiéry

Zejména mladší publikum pak určitě ocení oblíbenou slam poetry. Recitovat své řádky přijdou například Dr. Filipitch, Mango, Tukan a nováčci z platformy Cross Slamu. Dojde i na exkluzivní literární premiéry. Ivo Pospíšil bude předčítat ze své budoucí audioknihy Příliš pozdě zemřít mladý, která je už teď beznadějně vyprodaná.

„O úryvky z kultovní sbírky historek z pražského polosvěta se podělí také jeho autor říkající si Zelená sketa. Kromě nich svoji sbírku básní Hory jsou daleko, ale my jsme tady představí debutant Dominik Zezula,“ dodali organizátoři.

Díky Žižkovské noci se budete moci podívat do typických žižkovských barů a klubů, ale také do Žižkostela či Kliniky v Jeseniově ulici. Letos poprvé se Žižkovská noc rozšiřuje i za hranice Žižkova. Muzikanty si tak můžete poslechnout i v oblíbeném holešovickém klubu Cross. Festival, který naplní Žižkov životem, se koná od čtvrtka 22. března do soboty. Za vstupné na den zaplatíte 250 korun. Všechny tři dny pak stojí 500 korun.