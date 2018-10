Stovka lidí pochodovala centrem Prahy za zachování demokracie

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 28 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) Řidiči sk. B, nebo B+E. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště:, - Hovorčovice, Za Humny 840, , Prvotní kontakt:, - tel.: 605 749 736 Po-Pá od 08:00 do 16:00, , Upřesňující údaje:, - přijmeme řidiče na dodávková vozidla (řp. sk. B nebo B+E), - jízdy po EU (Německo, Dánsko, Rakousko), - vozidla se vždy na víkend vracejí do ČR na firmu. Pracoviště: Filip štěpánek - sídlo, Za Humny, č.p. 840, 250 64 Měšice u Prahy. Informace: Filip Štěpánek, +420 605 749 736.