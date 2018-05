Stop zneužívání zvířat. Prahou projde podesáté a naposledy Veggie Parade

Informační technologie - Informační technologie Systémoví analytici 50 000 Kč

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci IT specialista - VoIP. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prvotní kontakt emailem: jobs.cz@hegelmann.com, Místo výkonu práce: Koněvova č.p. 2660/141, Praha 3, Vysokoškolské vzdělání technického zaměření, 5+ let praxi v IT, zkušenost s VoIP a PBX (CCNP Routing and Switching certifikát výhodou), komunikativní ruština a angličtina, dobré komunikační a analytické schopnosti, odolnost vůčí stresu, týmový hráč, spolehlivost a pečlivost, schopnost reagovat na změny a ochota učit se nové věci. Pracoviště: Hegelmann transporte s.r.o., Koněvova, č.p. 2660, 130 00 Praha 3. Informace: Pavlo Bodrylov, .