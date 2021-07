Dětství Marie strávila v bytě 1 + 1 na Vinohradech s rodiči a dvěma bratry. „Bratři Augustýn a Josef zažili koncentrační tábor. Umřeli mladí, kolem padesáti let,“ vzpomíná bývalá učitelka.

Stanout za katedrou byl její sen. Vystudovala proto Učitelský ústav v Praze a hned po studiích nastoupila na praxi jako učitelka prvního stupně na Letnou.

Přežila své děti

„Práci jsem milovala. Dělala jsem ji celý život až do důchodu. A pak jsem ještě chodila i na výpomoc,“ usmívá se 105letá Pražanka. Ještě za války, v roce 1938, se vdala. Její manžel pracoval jako letecký konstruktér. „Karel byl moje první láska. Chodili jsme spolu dva roky, pak jsme se vzali a prožili vedle sebe celý život. Měli jsme krásné manželství,“ vypráví s dojetím Marie, která přežila své vlastní děti.

„Syn Karel i dcera Marie měli hezký život, ale bohužel už nežijí. Dnes za mnou tak na návštěvy chodí vnučka s dětmi a vnuk,“ dodala Marie Vodochodská.

Marie, spolu s dalšími 128 Pražany, patří do kategorie stoletých Pražanů. „Ze 129 obyvatel metropole, kteří jsou starší 100 let, je 108 žen a 21 mužů,“ uvedla Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Zpožděná statistika

Podle Martina Šalka, mluvčího Prahy 8, je však nutné brát statistiku s rezervou. „Údaje jsou aktualizovány k 31. březnu letošního roku. Za více než čtvrt roku se tedy mohly počty stoletých Pražanů proměnit,“ uvedl Šalka.

To potvrzuje i statistika, ze které čerpal Pražský deník. Zatímco podle údajů z března 2021 se v metropoli nenacházejí žádní Pražané, jimž je 105 a 106 let, právě Marie Vodochodská, která oslavila 105. narozeniny a žije v Domově pro seniory Nová slunečnice v Bohnicích, se do statistiky ještě nestihla promítnout.

Století lidé v Praze - grafika.Zdroj: Deník