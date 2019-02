Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu bilancovala už po prvních sto dnech vlády. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) jeho tým ukázal, že umí plnit sliby. „Sestavili jsme rozpočet s rekordně vysokým objemem investic a zároveň se zkrocenými běžnými výdaji. Začali jsme také napravovat chyby předchůdců. Mám na mysli v první řadě odškodnění zraněných při pádu trojské lávky, před kterým strkala minulá koalice hlavu do písku,“ zdůraznil při bilancování primátor Hřib.

Pohotové dohodnutí kompenzací pro oběti neštěstí s pojišťovnou připsal Hřibově garnituře k dobru i předseda opozičního zastupitelského klubu hnutí ANO Patrik Nacher. Ten také pochválil jmenovitě primátora za lepší komunikaci v posledních týdnech a celou koalici za první účinné kroky proti „nepoctivým“ směnárnám, kterým město vypovídá nájemní smlouvy.

„Celkové fungování této koalice je ale komplikované. Neúčastí lídrů Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu v radě v podstatě vznikla dvě mocenská centra. A koalici tak kormidluje nejen rada, ale i konzultace před schůzemi radních. Praha sobě je navíc typické aktivistické uskupení, které apriori blokuje stavební či dopravní rozvoj. Blokuje akceschopnost vedení města podobně jako v minulé koalici Zelení,“ uvedl poslanec Nacher, podle něhož je v této konstelaci koalice odsouzená k neúspěchu.

Projev amatérismu

Hřibově týmu Nacher vyčítá také to, že podle něj nectí vlastní předvolební sliby o větší otevřenosti vůči veřejnosti i opozici a že obsazuje statutární orgány městských firem hlavně vlastními straníky. „Na druhou stranu ve výborech zastupitelstva, kde by měli působit hlavně politici, dnes sedí několik desítek externistů. To považuji za projev amatérismu,“ dodal zastupitel a poslanec hnutí ANO.

Podle šéfky zastupitelů rovněž opoziční ODS nedělá vedení města mnoho reálné práce, ale spíš populistické výstupy. „Prvních sto dní jsme zatím viděli pouze přehlídku prohlášení na sociálních sítích a na tiskových konferencích. Nemáme zatím k dispozici žádná konkrétní data, která by dokazovala řešení aktuálních problémů Pražanů. Prahu nejvíc trápí doprava, parkování a krize na trhu s nemovitostmi. Chtěli bychom, aby vedení města tyto priority řešilo s maximálním nasazením, to se bohužel neděje,“ prohlásila Alexandra Udženija.