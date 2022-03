Už když šla po koncertu k autu, cítila, že jí píská v uších. „Vlastně to bylo spíše takové hučení než pískání, které jsem si ale později doma v tichu uvědomovala ještě více. Kromě toho jsem měla i zalehlé uši. Toho jsem si ale všimla pořádně až druhý den.“

Byla zmatená. Nevěděla, co dělat, protože se s podobnou situací ještě nesetkala. „Dny bezprostředně po koncertu mi neustále pískalo v uších, takže mě pořád bolela hlava. A k tomu jsem toho moc neslyšela kvůli zalehnutí… Nikdy dříve jsem si to neuvědomila, ale když člověku neustále píská v hlavě, může se to podepsat i na jeho psychice. Hlavně v prvních dnech jsem myslela, že zešílím. Několikrát jsem i brečela…“ říká Štěpánka Prokopiusová.

Štěstí v neštěstí bylo, že se hned druhý den svěřila rodičům. „Navíc jsem se večer po koncertu snažila najít nějaké informace o pískání v uších. Tou zásadní bylo, že má jít člověk urychleně k lékaři a řešit to, což mi potvrdila i mamka.“

Tři dny po koncertu se dostala k lékařce, která jí po vyšetření řekla, že může být citlivější na hluk, a poradila jí, aby se v následují době vyhýbala hlasitým místům. Na předpis dostala Štěpánka dva léky a vitamíny B12 a B-komplex, které užívala měsíc.

Jak je na tom po tři čtvrtě roce? „Dodneška, když mám pocit, že se to vrací, vezmu si právě vitamín B 12. Bohužel to nezmizelo úplně.“

Strach o sluch

Z toho, že by si mohla trvale poškodit sluch, má po této události strach. „Pramení to i z toho, že dnes a denně vidím, s čím vším se potýká moje mamka, která ohluchla ještě před nástupem do první třídy. Vnímám bariéry, které sluchový handicap přináší. Takový neustálý boj bych nechtěla prožívat,“ říká Štěpánka Prokopiusová, která si už nikdy nestoupne dopředu k pódiu.

„A je otázkou, jestli na takový koncert ještě někdy půjdu… Ale kdyby ano, budu stát hodně daleko od reproduktorů a uši si chránit minimálně nějakými špunty. Dokud to totiž člověk nezažije na vlastní kůži, nedokáže si ani představit, jak šílené je neslyšet. Byť třeba jen dočasně…“

Kampaň Neohluchni!

Na čtvrtek 3. března připadá Světový den sluchu.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší tuzemská organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, připravila celorepublikovou kampaň Neohluchni!

Na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách bude na besedách seznamovat děti a mladé lidi s tím, jak si mohou chránit sluch.

Podle doporučení foniatrů je nejdůležitější vyvarovat se tří hlavních faktorů: hluku, který je vyšší než 85 decibelů, nikotinu a léků, které mají často vedlejší účinky - a často právě ve vztahu ke sluchu.