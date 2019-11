Vánoční smrk v Praze na Staroměstském náměstí se v sobotu 30. listopadu v 16.30 rozsvítí na titulní píseň z Krkonošských pohádek. Strom se na tuto hudbu rozsvěcel v roce 2017 a podle mluvčí společnosti Taiko Hany Tietze, která trhy v centru Prahy pořádá, u návštěvníků zaznamenali největší ohlas. V den rozsvěcení se otevře také vánoční tržiště. Letos bude vyzdobeno dekoracemi s anděly. V 11.00 začíná i doprovodný program. Až do Tří králů je na každý den připraveno kulturní vystoupení i další akce.

Kácení, přeprava a stavění vánočního stromu pro Prahu v roce 2019. | Foto: Taiko

Vánoční smrk se rozsvítí na dobře známou večerníčkovou melodii, kterou složil Vadim Petrov. "Doufám, že moje hudba pohladí srdce lidí, kteří přijdou," uvedl. Lidé ale uvidí zcela novou animaci. Bude pomalejší a bude v ní více času na zamyšlení, uvedli pořadatelé. Další melodie, kterou lidé u vánoční stromu uslyší, bude Somewhere in My Memory od Johna Williamse známá z filmu Sám doma.