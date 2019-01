PRAHA - Rodiče pozor! Blíží se stávka učitelů.Oděti se musejí rodiče postarat sami . . .

Na mnoha školách visí leták s informací, že v úterý se učit nebude. | Foto: DENÍK/Milan Zámečník

Velká část pražských škol se připojí k úterní stávce učitelů. Radnice, jež jsou zřizovateli základních škol, zatím neznají přesné počty stávkujících zařízení. Podle některých odhadů jich ale může být až polovina.

A co bude s dětmi? Program pro ně školy neplánují. Vzkaz rodičům zní: musíte se o své ratolesti postarat sami.

„Celá škola vstoupí do stávky. Budova bude uzavřena. Do stávky vstoupí všichni učitelé a pracovníci družin. Jde o to, aby stávka byla co nejúdernější a zasáhla rodiče. Proto uzavřeme i družinu,“ sdělila Jitka Kendíková, ředitelka Gymnázia a ZŠ Gutha-Jarkovského.

Většina škol nepřipravuje pro žáky žádný dopolední program. V případě malých dětí si tak jeden z rodičů bude muset vzít dovolenou.

Přesto jim některé školy chtějí trochu ulehčit situaci. „Také stávkujeme, ale v provozu bude školní jídelna. Děti si tak budou moci dojít na oběd,“ uvedla Eva Váňová ze Základní školy Hanspaulka v Praze 6.

„Stávkovat budeme. Základní škola bude zavřena celý den, mateřská škola bude kvůli nejmenším dětem částečně zprovozněná, její provoz začne o hodinu později a skončí o hodinu dříve,“ uvedla ředitelka Základní školy Mendíků v Praze 4 Jitka Poková. Stávka se dotkne také středních a speciálních škol.

Jejich zřizovatelem je v hlavním městě magistrát. „Rozeslali jsme ředitelům škol dopisy a požádali jsme je, aby nám sdělili, jakým způsobem zabezpečí výuku, pokud budou stávkovat, a jakým způsobem to sdělí rodičům,“ řekla radní Marie Kousalíková. Podle dostupných údajů se do stávky zapojí zhruba polovina středních škol. Deník ale zaznamenal, že některé školy se připojí ke stávce jen formálně. „Ke stávce se připojujeme dopisem, ale fyzicky stávkovat nebudeme. S požadavky souhlasíme, ale v našem případě by neměl kdo hlídat děti,“ řekla Alena Vulterinová ze základní školy v Klecanech.

Náhradní program pro děti nepřipravují nejen školy, ale ani jejich zřizovatelé, kterými jsou u základních a mateřských škol městské části. „Školy mají vlastní právní subjektivitu a také právo na stávku. Pokud jej využijí, radnice jejich funkci suplovat nebude,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Martin Šalek.

Některé městské části proto žádají školy, aby ponechaly alespoň provoz družin. „Důrazně stávkující školy žádáme, aby první stupně škol zajistily alespoň družiny. Přikázat jim to ale nemůžeme,“ uvedla místostarostka Prahy 12 Zlatuše Rybářová.