„Další povedená taškařice stavebního úřadu Prahy 5: k projektu neobeslal přímé sousedy, kteří měli na dva roky přijít o vjezd do garáže,“ nadepsal občanský Spolek Jinonice facebookový příspěvek, kde sdílí článek na serveru Blesk.cz.

V textu je citován dopis sdružení vlastníků bytových jednotek z domu č. p. 609 v ulici U Kříže, který je součástí stávající univerzitní budovy, kterou využívá Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), filosofická fakulta i fakulta humanitních studií.

Výhled z balkonu na rušnou křižovatku

Projekt za necelých 840 milionů korun (z 95 procent hrazený evropskými dotacemi) počítá, že vedle dvou nynějších objektů - jednoho šestipatrového a čtyřpatrové budovy - vznikne ještě čtyřpodlažní dostavba, která bude jakousi vstupní branou do celého areálu. Podle plánu se navíc přesune silniční napojení na parkoviště s více než osmdesáti místy rovnou do ulice U Tyršovy školy, kde bude nová křižovatka.

„Kvůli nové příjezdové komunikaci vznikne křižovatka v místě, které bezprostředně sousedí s mateřskou školou a kudy denně chodí spousta dětí. Lidem, kteří mají na tuto stranu balkon, vadí, že budou mít výhled na potenciálně rušnou křižovatku, a navíc tím klesne hodnota jejich bytů, které se nyní řadí k těm nejdražším v budově, “ stěžují si místní.

Od tak významné instituce by člověk takový přístup nečekal

„Je s podivem, že majitelé dotčených bytů a garážových stání nebyli o chystané stavbě univerzitou předem informováni a neměli možnost jednat o podmínkách zohledňujících práva a oprávněné zájmy obou stran. Od tak významné a uznávané instituce by člověk takový přístup opravdu nečekal,“ cituje Blesk.cz Jiřího Vogla, jednoho z vlastníků bytu sousedícího s UK. Podle něj se lidé z Jinonic dozvěděli tyto informace až v lednu 2019.

Podle mluvčí městské části Markéty Drešlové však stavební úřad v roce 2017 vydal platné stavební povolení, proti němuž nebyly vzneseny žádné námitky. Také záměr o prodeji pozemků na novou univerzitní budovu zveřejnil pražský magistrát už před dvěma lety. Žádné stížnosti nepřišly.

Loni v květnu pak FSV UK oznámila, že projekt na modernizaci kampusu schválilo ministerstvo školství. „V rámci projektu proběhne rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice, dále je počítáno s obměnou mobiliáře, nákupem nového PC vybavení a multimediální techniky. Dojde k vybavení rozhlasové a televizní laboratoře i fotokomory. V neposlední řadě bude z projektu financováno zakoupení elektronických databází a knih využívaných prostřednictvím knihovny celou fakultou,“ píše fakulta na webu.

Jinonický areál potřebám vysokoškolských studentů a jejich pedagogů nevyhovuje, původně totiž byl stavěn jako kanceláře pro úředníky z ministerstva školství. Okolo roku 2000 byly ještě nedokončené budovy předány Karlově Univerzitě.

Přibude zeleň, nové schodiště i výtah z metra

Mluvčí Václav Hájek teď prostřednictvím vyjádření pro Blesk.cz občany uklidňuje. Zmiňovaný vjezd do garáže by měl být znemožněn pouze po dobu tří týdnů místo dvou let, ve hře jsou finanční kompenzace za omezení uživatelského komfortu po dobu stavby a podle mluvčí Hájka navíc bude okolí ulice U Kříže upravenější.

„Navrhované řešení reaguje na pěší návaznost na městskou hromadnou dopravu,“ tvrdí o projektu FSV UK na webu. Vzniknout by tak měl výtah ze stanice metra Jinonice a z ulice V Zářezu povedou schody.

„Na pozemcích univerzity budou vysázeny nové stromy. Stávající budovy a nová budova budou doplněny o zeleň na střeše i fasádě. Obavy obyvatel rozhodně nesdílíme, neboť projekt stávající prostředí výrazně zkultivuje a po dokončení rekonstrukce a výstavby bude okolní prostředí daleko lepší,“ uvedl mluvčí Hájek.