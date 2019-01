Praha - Nižší, kratší a nezaoblený, obchodní dům na Letné by měl v nové podobě lépe zapadat do okolní zástavby. Po domluvě s radnicí Prahy 7 developerská společnost Lordship celkově projekt upravila a zároveň mu změnila i název, nově se bude jmenovat Letná OC.

Vizualizace Paláce Stromovka. | Foto: Lordship

„Podařilo se nám vyjednat řadu důležitých změn, je o více než 10 metrů nižší, pasáž je průchozí z ulice Františka Křížka a vstupy do obchodů jsou přímo z ulice. Pro rezidenty tam také vznikne 150 parkovacích míst za 20 korun za noc," zmiňuje nejdůležitější změny starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Do roka by měla být hotová první etapa

Nově by mělo mít centrum čtyři nadzemní patra, nepřevýší tedy okolní budovy, jak bylo navrženo v původním projektu. V dolních patrech budou umístěny obchody a počítá se i se soukromými ordinacemi, v horních patrech pak najdou místo kanceláře.

Stavební práce mezi ulicemi Strojnická a Veletržní začnou už letos na podzim, do roka by měla být podle investora hotová první etapa, do níž patří obchodní a parkovací část, posléze přibližně do půl roku bude dokončena i administrativní část.

Obchodní dům má stát na pozemku, na kterém byli za druhé světové války shromažďováni Židé k deportacím. Radnice Prahy 7 se s investorem shodla, že finančně podpoří Památník ticha na železničním nádraží Bubny, který tuto nešťastnou historii připomíná. Přispět by měly stejnou měrou, do částky jednoho milionu korun.