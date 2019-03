„Začátek geologického průzkumu je mezi závazky naší koalice pro aktuální půlrok,“ prohlásil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Lídr koalice zároveň připomněl, že geologický průzkum bude víc než jen přípravou „déčka“, protože vytvořené šachty a tunely se nezasypou, ale využijí se při stavbě.

Urychlení jejího začátku v prvním provozuschopném úseku Pankrác – Nové Dvory má zajistit radními včera schválená dohoda metropole s vlastníky pozemků dotčených výstavbou plánované stanice Nádraží Krč. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) je dohoda předpokladem pro stažení poslední žaloby proti projektu metra D ve zmíněném úseku.

„Jednu žalobu stáhl minulý týden majitel centra Arkády Pankrác. Po vyřízení zbývající žaloby několika vlastníků už nebude stát geologickému průzkumu nic v cestě. A já to očekávám přibližně za dva měsíce,“ poznamenal Scheinherr.

Opozice slibovaný posun v projektu vítá. „Metro D je pro Pražany a pro celou pražskou dopravu priorita. ODS vítá, že se současné koalici podařilo přiblížit ke stavbě metra D. Doufáme, že bude vše pokračovat podle slíbeného plánu a že se geologického průzkumu dočkáme ještě v prvním pololetí, jak se k tomu koalice zavázala,“ prohlásil zastupitel ODS Tomáš Portlík.

U metra vznikne park i hotely

Podstatou dohody, jejíž obdobu už uzavřelo minulé vedení Prahy pro budoucí stanici Nemocnice Krč, je pronájem pozemků potřebných pro stavbu metra. Vlastníci parcel nad tunely a kolem stanic zároveň dostanou zelenou k vlastním projektům na těchto parcelách. Načasovány budou tak, aby nekolidovaly s budováním podzemní dráhy.

V okolí stanice Nádraží Krč mezi Jižní spojkou a ulicí V Podzámčí a podél železniční tratě by měly vyrůst obytné domy a administrativní budovy, v západní části území chtějí vlastníci vybudovat hotely. „Centrální část by měl tvořit park s vodními prvky, aby cestující vystupovali z metra do příjemného prostředí. Pro řidiče počítáme s vybudováním parkovišť P+R,“ dodal Adam Scheinherr.

Podle Hřibovy koalice zůstává cílem zprovoznit první úsek metra D do konce roku 2027. Ve druhém úseku mezi stanicemi Nové Dvory a Depo Písnice jedná město s majiteli pozemků o výkupech nebo směnách. Rozvoj okolí čtyř stanic v tomto úseku měl podle předběžné dohody zajistit společný podnik dopravního podniku a skupiny Penta.

Napoví právní analýzy

Současná koalice byla k projektu skeptická. Jasný postoj k němu ale zaujme až podle výsledků právní analýzy, kterou si město objednalo. Během únorového zasedání zastupitelstva se Scheinherra ptal šéf opozičního klubu hnutí ANO Patrik Nacher, jestli existuje alternativa k dohodě s Pentou.

„Jakmile budeme mít právní analýzy, budeme mít podklady k tomu, se dále rozhodnout. Ve hře je i možnost, že stanice od Nových Dvorů po Depo Písnice bude mít na starosti jiná společnost než Penta,“ uvedl během interpelací Scheinherr, podle kterého nechá jeho koalice prověřit „všechny společné podniky, všechny smlouvy a všechny projekty“. „Postupně prověříme i to, co se dělo okolo metra D,“ slíbil Scheinherr.

Penta Investmes je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.