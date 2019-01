Praha - Stav třicetiletého muže, který je po otravě metanolem v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN), se v sobotu večer zhoršil. Nyní je ale stabilizovaný. Lékaři pacienta udržují v umělém spánku, podávají mu jako protijed etanol a dál také lék fomepizol.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dnes to řekla ředitelka nemocnice Dana Jurásková. Podle ní není možné zatím vůbec odhadnout, jak se stav otráveného bude dál vyvíjet. "Pacientův stav se bohužel během dne (soboty) zhoršil a je vážný. Je ale stabilizovaný. Muž má v těle zbytky metanolu, proto dostává jak etanol, tak i antidotum," uvedla Jurásková.

Dodala, že lékaři pacienta udržují v umělém spánku. Šetrněji se tak může dostat z otravy. Podle ředitelky nemocnice je nutné v takovýchto případech počítat s tím, že by mohl nastat i nepříznivý zvrat.

Nemocnice muže přijala v pátek. Byl v kritickém stavu. Podle policie popíjel od počátku týdne v různých podnicích hlavně v Praze 5, ale i v Praze 1 a 2. Výhradně pil rum. Lékaři otrávenému hned v pátek podali preparát fomepizol, který Česko dostalo z Norska. Do sobotního rána se mužův stav nejprve znatelně zlepšil. Probral se z bezvědomí a zrak i základní funkce měl v pořádku. V sobotu navečer se pak situace zhoršila.

Otrávený muž přišel v pátek před polednem nejdřív sám na pohotovost do pražské Nemocnice Na Františku. Stěžoval si na rozostřené vidění, potíže s rovnováhou a bolesti břicha. Krátce nato upadl do bezvědomí. Lékaři u něho záhy potvrdili otravu metanolem a převezli ho do VFN. Třicetiletý muž je druhým pacientem, kterého VFN kvůli otravě metanolem přijala. V minulých dnech ošetřovala už osmatřicetiletého muže z Příbramska. Na otravu metylalkoholem 10. září zemřel.

Metanol má v Česku už 19 obětí. V nemocnici je podle údajů ministerstva zdravotnictví 34 lidí. Od pátku do sobotního večera přibylo podle ministra Leoše Hegera (TOP 09) sedm hospitalizovaných. Další lidé však přibyli dnes ráno.

Kvůli otravám metanolem platí po celém Česku zákaz prodeje, podávání a nabízení lihovin s obsahem alkoholu 20 a více procent. Tvrdý alkohol tak musel zmizet z pultů, regálů i výloh v obchodech a stáncích. Nesmí být ani v nápojových či jídelních lístcích v restauracích a barech. Nabízet se nesmí pak ani na internetu.