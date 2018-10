Stav mostu u stanice Vltavská se náhle zhoršil. Neprojedou tramvaje ani auta

Stav silničního mostu, který podjíždějí tramvaje přímo u stanice metra Vltavská, se v posledním měsíci výrazně zhoršil a provoz na něm i pod ním musí být kvůli bezpečnosti preventivně uzavřen. Komplikace čekají řidiče i cestující veřejnou dopravou. Uzavírka podle předběžných odhadů potrvá minimálně týden, most je nezbytné odborně podepřít.

Problémy má silniční most v Bubenské ulici u stanice metra Vltavská, po kterém jezdí auta z centra směrem k Výstavišti. V opačném směru, od Výstaviště do centra, jedou auta po vedlejším mostě, kterého se omezení netýká.

„Dnes v podvečerních hodinách nás specializovaná firma oficiálně informovala o výsledcích, které přinesla poslední diagnostika tohoto mostu. Aktuální měření ukazují, že čtvrté pole mostu, tedy to, pod kterým projíždí tramvaje a chodí chodci, je v havarijním stavu a preventivně kvůli bezpečnosti je nezbytné okamžitě uzavřít provoz na mostě i pod ním. Za posledních 25 dní měření se stav mostu začal velmi rychle zhoršovat a praskliny v jeho konstrukci, které důkladně už řadu měsíců monitorujeme, se začaly rychle a nebezpečně zvětšovat,“ říká náměstek ředitele Technické správy komunikací Matěj Fichtner.

Technická správa komunikací okamžitě začala připravovat podepření mostu. To bude trvat přibližně týden, do té doby se nesmí nikdo pohybovat po mostě ani pod ním. „Na podepření mostu jsme začali pracovat okamžitě, nejpozději zítra budeme znát dodavatele, který most podepře, a budeme se snažit, aby se nejpozději do týdne mohly na Vltavskou vrátit tramvaje i pěší,“ říká generální ředitel Technické správy komunikací Petr Smolka.

Na stanici metra Vltavská nebudou smět kvůli tomuto omezení od dnešní půlnoci žádné tramvaje. Provoz bude přerušen v úsecích Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická a Vltavská – Těšnov.

Náhradní trasy tramvají

Linky 1 a 25 pojedou odklonem ze Strossmayerova náměstí přes Výstaviště Holešovice, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny a dále po své pravidelné trase směrem na Palmovku.

Linka číslo 14 pojede od Bílé labutě přes Florenc a Karlínské náměstí na Palmovku a dále po své trase do Vysočan.

Linka číslo 12 pojede ze Strossmayerova náměstí odklonem přes Výstaviště Holešovice, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny a dále na Palmovku. Spojení k holešovické tržnici zajistí přívoz P7 mezi Karlínem a Holešovicemi.

Náhradní trasa pro pěší povede od prostoru před výstupem ze stanice metra Vltavská směrem k Bubenské ulici, kde mohou chodci přejít na světelně řízeném přechodu Heřmanovy ulice. Standardní průchod pod mostem podél tramvajové trati bude také uzavřen.

Řidiči mají dvě možnosti, jak uzavřený most objet. Z Hlávkova mostu mohou sjet na nábřeží Kapitána Jaroše a pokračovat Argentinskou do Holešovic. Hlavní objízdná trasa do Veletržní ulice povede přes nábřeží Kapitána Jaroše a ulici Dukelských hrdinů.