Startuje dubnový festival Mladí ladí jazz. Vystoupí i držitel Grammy Cory Henry

Dubnovou Prahu ovládne jazz. Už v pátek 6. dubna začíná již po deváté mezinárodní festival Mladí ladí jazz. Zahájí ho svým koncertem kapela Submotion Orchestra v divadle Archa. Tito hudebníci se vrací do metropole po pěti letech. Hlavním lákadlem festivalu je ovšem americký zpěvák a držitel tří cen Grammy Cory Henry. Poslední koncert, který festival uzavře, se bude konat pod širým nebem a zdarma.

Hlavní hvězda festivalu americký pianista, varhaník, zpěvák a skladatel Cory Henry vystoupí v Česku úplně poprvé, a to se svým novým projektem Cory Henry & The Funk Apostles. Poslechnout si ho můžete ve čtvrtek 19. dubna v Paláci Akropolis. Dále se můžete těšit na newyorskou jazz-rock'n'rollová formaci The Rad Trads nebo na německý techno-orchestr VKKO.

Festival v pátek zahájí kapela Submotion Orchestra v divadle Archa. Ta představí své zbrusu nové album Kites, které složili po řadě radostných i tragických zkušeností. Deska vznikala na základě deseti fotografií inspirovaných silnou emocí či náladou konkrétního člena.

„Díky několika vyprodaným koncertům si tato originální parta v Česku našla spoustu oddaných fanoušků, kterým po pěti letech čekání slibuje strhující zážitek. Submotion Orchestra čerpají inspiraci z dubstepu, jazzu, breakbeatu i ambientu,“ vysvětlili organizátoři festivalu.

Festival Mladí ladí jazz si klade za cíl především propagovat jazzovou hudbu, a to hlavně mezi mladým publikem. Poklidný, ale občas i energický jazz si můžete v Praze poslechnout celý duben. Koncerty se konají od 6. do 30. dubna.

Ke stému výročí české státnosti připravili organizátoři speciální hudební dárek. A to Mladí ladí jazz open-air. Při příležitosti mezinárodního dne jazzu roztančí 30. dubna Karlovo náměstí legendární jazz/hip-hopové uskupení The Herbaliser. Dále tu vystoupí legenda česko-slovenského jazzu Laco Deczi, Orchestr Ježkovy stopy, klarinetista Oran Etkin se svým novým projektem a zatím neznámý budoucí vítěz soutěže Jazzfruit.

Hudební program pak doplní výstava 100 let republiky očima jazzu, která ukáže vývoj jazzové scény na pozadí československých dějin. Venkovního programu se můžete zúčastnit zdarma. Studenti mají navíc na všechny ostatní koncerty slevu.