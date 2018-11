Praha 8 má po složitém jednání starostu. Grose z ODS podpořily hlasy ANO

Vlivný komunální politik a někdejší místostarosta Ondřej Gros (ODS) se stal starostou Prahy 8. Na středečním zasedání zastupitelstva jej volilo 25 z 45 přítomných zastupitelů. Koalici uzavřel blok ODS, TOP 09 a STAN s Patrioty pro Prahu 8, kteří však disponují pouze 18 mandáty. Novou koalici po složitém povolebním vyjednávání podpoří osmi hlasy zastupitelé hnutí ANO, ti však ve vedení městské části neusednou.

Pražská města - LibeňFoto: facebook

Třiačtyřicetiletého právníka Grose nominovala ODS a byl jediným kandidátem. "V Praze 8 žiji celý život, vychodil jsem tu základní školu i gymnázium. Do zastupitelstva městské části jsem byl zvolen již po šesté. Nechci vést válku s opozicí, chci spolupracovat se všemi zastupiteli," řekl ještě před volbou. V nové radě bude mít na starosti finance a životní prostředí. Proti jeho zvolení hlasovalo 15 zastupitelů, čtyři se zdrželi a jeden hlas byl neplatný. Na facebookovém profilu oblastní organizace se proti volbě důrazně ohradili Piráti, kteří skončili ve volbách za koalicí občanských demokratů a Svobodných (devět mandátů) na druhém místě.

Do už tak komplikovaného vývoje zasáhla kauza premiéra Andreje Babiše (ANO) ohledně Čapího hnízda. Zastupitelka zvolená za Babišovo hnutí Dita Protopopová totiž psala zprávu pro policii o psychickém stavu Babiše mladšího. Podle reportáže televize Seznam manžel lékařky dokonce odvezl premiérova syna na Krym. Protopopová kvůli tomu složila mandát. Mandát zastupitele odmítla i první náhradnice ANO Margaretha Johnová a zastupitelem se tak nakonec stal až druhý náhradník Jan Štorek.

Doprava i úklid exkrementů

Třetí skončila Osmička žije se 14,7 procenta má stejně jako ANO osm zastupitelů. Spojené síly pro Prahu 8 získaly šest mandátů. Uskupení s názvem Osmička sobě v čele s bývalým místostarostou Petrem Vilgusem (Zelení) i Patrioti mohou dodat tři hlasy. Vilgus se snažil na poslední chvíli zvrátit jednání a vyzval k vytvoření jiné menšinové rady. Vzhledem k osobním antipatiím však zvítězila varianta s Grosem jako starostou. Vládnoucímu bloku jde především o programové priority v oblasti dopravy či životního prostředí.

"Budeme bránit všem krokům, které by komplikovaly plynulost a rychlost dopravy na území MČ Praha 8, budeme se snažit hledat cesty a vynaložíme úsilí k dobudování okruhů. Při řešení dopravních staveb podpoříme takové řešení, které dopravu neomezuje, ale naopak urychlí a zároveň snižuje zátěž okolí (např. zahloubení Holešoviček). Budeme hledat cesty k vybudování parkovacích domů a P+R parkovišť. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom běžnému občanu Prahy 8 nekomplikovali život. V žádném případě nepodpoříme vybudování tramvajové trati do Bohnic. Podnikneme všechny kroky k likvidaci „autobusáku“ na Ládví. Podpoříme cyklodopravu jako prostředek sportu a rekreace," uvedla k dopravě oblastní organizace ODS, která podpoří i urbanistický rozvoj Palmovky včetně nové radnice či veřejný pořádek i obnovu pravidelného úklidu psích exkrementů. Občanští demokraté se Svobodnými uvažují i o projektu "bydlení za práci", která by měla pomoct s bezdomovectvím.

Zastupitelé budou ještě volit místostarosty a radní. Celkem by měla mír rada městské části včetně starosty osm členů. Na začátku jednání zastupitelé nejdříve složili zastupitelský slib. To museli učinit nadvakrát, poprvé totiž zastupitelům úředníci předložili slib ve špatném znění. ODS původně nabídla ostatním stranám tzv. "koalici změny", kde by vítěz voleb nebyl ve vedení libeňské radnice. Pak ovšem právě kvůli Vilgusovi nabídku stáhla. Zelený lídr zase kritizuje Grose a spol. a označuje je za "zkorumpované". Gros v minulosti byl silnou oporou exprimátora Bohuslava Svobody (ODS).