Starostka Prahy 2 Jana Černochová: Trápí mě magistrála a parkovací zóny

Proč jste dosavadní koalici po volbách rozšířili o hnutí ANO? Početně byste se bez něj obešli.

Nechtěli jsme mít čtyři roky těsnou většinu o jeden hlas. Navíc kolega Víšek z TOP 09 dával už v minulém volebním období najevo, že si není jistý, zda chce v koalici být. Je možné, že bez hnutí ANO by se ani tato koalice takto nepostavila.

Jednali jste o možné koalici i se stranami, které zůstávají v opozici, nebo jste to předem vzdali kvůli poměrně napjatým vztahům z minulosti?

Sešla jsem se se zástupci všech subjektů. Vztahy v minulém období nebyly dobré spíše v osobní rovině. Důvodem byla především přítomnost pana Richtera v zastupitelstvu. Vulgárně napadal kolegy včetně žen, a to mělo vliv na celkovou kulturu. Jsem ráda, že pan Richter už není zastupitelem. S ostatními nemám problém mluvit na normální pracovní úrovni, byť i od některých z nich jsem čelila osobním útokům. Nejsem ale ani mstivá ani zákeřná a jejich negaci jim nehodlám v osobní rovině vracet. Nemyslím si ani, že bychom se jako ODS chovali vůči opozici v minulosti negativně. To by s námi asi dosud opoziční ANO nešlo do koalice.

Kdo je Jana Černochová?Narodila se v roce 1973 v Praze.

Členkou ODS je od roku 1997.

V 90. letech pracovala v bance, poté se začala naplno věnovat komunální politice.

Studovala mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze.

Opozice v posledních letech poukazovala na konkrétní radniční zakázky, které podle ní působily jako předražené. Týkalo se to hlavně kontraktů menšího rozsahu, např. na klimatizaci v sídle úřadu. Má v tom radnice nějaký mechanismus zpětné kontroly?

Beru to jako předvolební kampaň, kterou proti nám někteří představitelé opozice vedli dlouhodobě. Nevím o tom, že by bylo na městskou část podáno trestní oznámení. Jako městská část jsme samozřejmě auditováni. Dámy z magistrátního auditu u nás stráví dva až tři týdny. Jejich auditorské zprávy žádné netransparentní kroky neodhalují. V mé druhé roli poslankyně se také snažím „kontrolovat“ vládu. Podávám na celou řadu věcí interpelace. Rozhodně to ale není o tom, že bych předem o někom říkala, že se dopouští nějakých trestných činů. Nejdřív chci mít podklady a až pak reaguji. U nás na dvojce to bohužel bylo přesně naopak.

Máte před sebou jako starostka Prahy 2 de facto třetí období, přičemž to druhé bylo prodloužené. Vidíte nějaké nové výzvy, které před městskou část staví současnost?

Vidím především staronovou výzvu, která je bohužel stále platná. Tou je humanizace severojižní magistrály a také vyřešení problémů s parkováním. Může být deset dalších projektů k humanizaci magistrály. Pokud se ale ve vedení Prahy nenajde odvážný politik, který řekne „jdeme do toho takhle“, tak nic nebude. De facto jedinou humanizaci jsme zatím udělali, když jsme ze čtyř pruhů udělali tři za cenu kritiky ze všech stran. Když tam ale dnes jedete, tak si vůbec neuvědomujete nějaký problém. Později se ale potvrdil náš předpoklad, že bude magistrála průjezdnější, když omezíme přejíždění mezi pruhy. Předělání zón placeného stání se v průběhu minulého období ukázalo jako nefunkční. Obyvatelé Prahy 2 si stěžují, že takto si to nepředstavovali. Chápou sice, že v systému zón být musíme, protože nechceme mít z městské části parkoviště. Ale ten současný způsob, kdy parkovací oprávnění nelze kontrolovat vizuálně, je poněkud nešťastný.

Vy máte v radě na starosti školství a krizové řízení. Co chcete podnikat v těchto oblastech?

Školy máme výborné. V nezávislé anketě se tři naše školy dostaly mezi pět nejlepších v Praze. Mým cílem je proto hlavně udržet ten standard. Jinak celkově chceme spoustu věcí vylepšovat, modernizovat, ale zároveň držet to, na co jsou lidé zvyklí. Proto nás také volili. Udržovat status quo ale rozhodně nechceme právě v té dopravě, která je na dvojce hodně špatná.

Říkáte, že jste pro parkovací zóny, ale ne v současné podobě. V čem je problém?

Myslím si, že stejné potíže má Praha 1. S ukončením povinnosti mít za sklem parkovací kartu zmizela vizuální kontrola. Netleskala bych udávání, když by třeba někdo volal odtahovou službu, protože by v 5 hodin ráno neviděl za oknem kartu. Na druhou stranu pro městskou policii i pro rezidenty byla ta vizuální kontrola dobrá. Nemuseli čekat na to, až projede monitorovací auto, ale rovnou vyhodnotili, že tady například třetina aut stojí neoprávněně. A pak bych zrušila nebo přenastavila možnost zaplatit si modrou zónu z mobilního telefonu. Jako praktičtější si mi jeví návrat stíracích kuponů, na kterých byl hned vidět čas příjezdu. Stará zóna fungovala i podle názorů obyvatel Prahy 2 mnohem lépe. Ani tehdy nebylo jisté, že zaparkujete. Ale šance byla větší. Vím to z vlastní zkušenosti. Když přijedu v deset večer, tak většinou zaparkuji kilometr od místa bydliště. To se dříve nestávalo. Praha nám dala zóny direktivně – buď to bude podle nás, nebo vypadáváte ze zóny a máte jedno veřejné parkoviště z celé dvojky. Museli jsme akceptovat návrh, který jsme nepovažovali za dobrý.