Starosta studentů se ujal úřadu. Na splnění předvolebního slibu už pracuje

/ROZHOVOR/ Devatenáctiletý Tomáš Grundza, kterého si mladí lidé ze sedmé městské části zvolili za svého starostu, byl v pondělí večer slavnostně uveden do úřadu. Svůj předvolební slib – otevření bezplatného letního kina na Letné, už má rozpracovaný. Rád by se zasadil také o vybudování komunitního centra pro mladé lidi v sedmé městské části.

Chtěla jsem se ptát, co Vás přimělo kandidovat na funkci starosty, ale v projevu jsem slyšela, že jste byl přímo iniciátorem tohoto projektu, jak Vás to napadlo?

Nebyl jsem jediným iniciátorem. Inspirovali jsme se u kolegů ve studentském zastupitelstvu z londýnské čtvrti Lewisham, kde tento projekt zdárně funguje již několik let. Chtěli jsme lépe zakotvit možnost mladých lidí více participovat na řízení městské části a nejlepší možnost byla přes voleného zástupce.

K dispozici máte vlastní rozpočet 50 tisíc korun, mezi Vašimi plány bylo mimo jiné letní kino na Letné. Myslíte, že stihnete nějaké promítání ještě letos?

To bohužel nejsem schopen ovlivnit, protože jakýkoliv zábor veřejného prostranství v Praze v zeleni podléhá schválení magistrátu. Už jsem o tom hovořil s příslušnými radními a začali jsme vyhotovovat žádost o zábor veřejného prostranství na magistrát. Doufáme, že bychom to mohli stihnout ještě tento rok.

Takže v srpnu?

Spíš záři je reálnější. Záleží to víceméně na magistrátu.

V čem by mělo být Vaše kino jiné, než další letní kina? V Praze 7 jsou nejméně tři.

Bude to kino, kde si lidé sami vyberou, co budou chtít promítat. Pravděpodobně prostřednictvím ankety přes internet.

V předvolební debatě jste zmiňoval, že by Praha 7 mohla přidat v digitálním rozvoji. Co všechno by se podle Vás, bez ohledu na současnou legislativu, dalo dělat elektronicky?

Dovedu si představit, že bychom mohli elektronicky volit, a mohli bychom zařídit všechno to, pro co dnes musíme na úřad.

Věříte, že je možné systémy dostatečně zabezpečit, aby nemohlo docházet k jejich zneužívání?

Rozhodně. Nedá se vyloučit nějaké napadení, ale nejslabším článkem každého zabezpečení je uživatel. Máme například internetové bankovnictví, které je zabezpečeno do takové míry, že nedochází k jeho zneužívání v nějaké masové míře.

Půjdete s tímto návrhem za starostou, který je členem Poslanecké sněmovny, a mohl by ho předložit k projednání?

Budeme na tom návrhu pracovat se studentským zastupitelstvem a pokusíme se ho předložit panu Čižinskému (Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7, pozn. red.), zda by ho nechtěl navrhnout v parlamentu.

Jste i členem studentského zastupitelstva Prahy 7. Můžete trochu přiblížit, jak tato organizace funguje? Kolik vás je, jak často se scházíte, co řešíte?

Je to neformální skupina mladých lidí, poradní orgán zastupitelstva. Prostřednictvím komise pro místní agendu a participaci navrhujeme různé projekty, případně se podílíme i na jejich realizaci. Je nás kolem deseti, zasedáme jednou za čtrnáct dní. Většina témat vykrystalizuje přímo mezi námi, ale dostávají se k nám i podněty přímo od vedení radnice.

Na stránce vašeho zastupitelstva máte hodně fotek ze zahraničních výletů. Kde jste už byli a přivezli jste si odněkud nějakou konkrétní inspiraci?

Nám se podařilo dostat do zajímavého spojení s londýnskou čtvrtí Lewisham, kde mají šikovné žadatele o dotace a granty, a daří se jim čerpat grant Erasmus+. Na základě toho dochází k výměnným pobytům. Třeba odtamtud přišel impuls ke zvolení studentského starosty. Ze Švédska jsme si přivezli myšlenku vybudovat komunitní centrum pro mladé, které tam funguje. Ale bohužel v Praze 7 je to komplikovanější, není tu tolik místa. Mají tam zkušebny pro kapely, vnitřní skatepark, lektory, kteří je učí jak lépe fotit, natočit video, mají tam i zkušební kavárnu, kde se mohou naučit, jak dobře uvařit kafe. U nás funguje něco obdobného na Černém Mostě, jde o komunitní centrum Plechárna. Ta se hodně blíží naší myšlence, ale je trochu z ruky.

Zajímá vaše vrstevníky politika? Bavíte se o tom?

Rozhodně. Bylo to jedno z nejžhavějších témat, kvůli kterému jsme byli schopni se pohádat až do krve.

Takže taková ta lhostejnost a nezájem, se kterými se často setkáváme, to už ve vaší generaci nehrozí?

Nevím, jak vypovídající je ten sociální vzorek kolem mě. Přeci jenom je tam hodně lidí, kteří jdou studovat práva, sociologii, hodně se o to zajímají. S vyučujícími probíráme i politologii zvlášť, tam jsme se dostali do hodně zajímavých debat.

Vidíte se v budoucnu i v opravdové politice, nejen té studentské?

Nechtěl bych do tohoto projektu míchat politiku, je to apolitická funkce. Snažím se držet od politiky dál.

Ale v zásadě to je o komunální politice.

Držím se spíše toho být aktivní občan. Nemám ambice stát se například zastupitelem.