Starosta si staví předvolební pomník proti naší vůli, zlobí se Libeňští

Na první pohled to vypadá jako bohulibý záměr. Na zanedbaném náměstí před libeňským zámečkem se odkryje koryto říčky Rokytky a upraví tak, aby lákalo k procházkám či běhání. Několika místním občanským sdružením však vadí, že malý parčík za 15 milionů korun bude ze všech stran obehnán frekventovanou silnicí. Starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) podle nich při prosazení svého cíle za pomoci stranického kolegy Petra Dolínka obešel městskou část i veřejnost.

Elsnicovo náměstí se nachází v historickém středu Libně. Ze severu na něj shlíží místní zámeček, sídlo Úřadu městské části Praha 8. Relativně malý prostor na východě uzavírá křižovatka s kapacitou dvacet tisíc aut denně. A právě tento prostor se má nyní zvelebit.

Starosta Petrus chce stometrový prostor mezi silnicemi zahloubit k úrovni vodního toku. Hotový návrh veřejnosti představil na konci loňského roku. „Ačkoliv byl projekt zpracován už vloni v létě, podle starosty nebyl na veřejné projednání čas,“ stěžuje si Věra Chmelárová z místního občanského sdružení 8jinak. Záměr podle ní neprošel ani radou či zastupitelstvem, neviděla ho ani architektka Prahy 8.

Financování nákladného projektu si starosta Petrus zajistil u stranického kolegy a pražského radního pro dopravu Petra Dolínka prostřednictvím celopražské Technické správy komunikací (TSK). Betonový parčík pod úrovní okolních silnic bude součástí probíhající rekonstrukce Zenklovy ulice.

„Takový způsob rozvoje území, kdy se po politické linii uvolní prostředky a městská část se úplně obejde, navíc osm měsíců před volbami, považujeme za nesystémový a netransparentní,“ uvedla Chmelárová. S nepromyšleným projektem nesouhlasí ani spolky Naše Libeň, Potala, sdružení Serpens provozující libeňskou synagogu či iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat.

Starosta jakoukoli kritiku odmítá. Podle svých slov pouze napravuje dluhy svých předchůdců. Inkriminovaný prostor pak nepovažuje ani tak za náměstí, nýbrž spíš za pokračování Thomayerových sadů. S návrhem spojit revitalizaci prostoru s opravou chráněného mostu přes Rokytku prý přišla před dvěma lety sama TSK „Původně jsme chtěli pod mostem pokračování cyklostezky, narazili jsme ale na předpisy. Minimální výška by měla být 2,25 metru, zde je ale jen 1,97 metru,“ upřesnil Petrus.

Podle něj veřejnost o záměru věděla již delší dobu. Před třemi lety radnice své občany vyzvala, aby hlasovali o tom, který park by měl být revitalizován jako první. „Pro Elsnicovo náměstí se tehdy vyslovila jen tři procenta respondentů,“ přiznal Petrus. „Občanská sdružení to nechala plavat a otevřela až teď před volbami,“ dodal. Domnívá se, že jejich současná kritika je účelovou pomstou za dění kolem Libeňského mostu vedená lidmi kolem Jana Čižinského (KDU-ČSL), starosty Prahy 7.

Auta dostala přednost

Nad podobou záměru se nicméně pozastavují i někteří architekti. „Doprostřed kruhového objezdu si nikdo sedat nebude. Rekonstruovat místo tímto způsobem nemá smysl,“ komentuje záměr architektka Radka Špičáková, která se v minulých letech podílela na revitalizaci sousedního náměstí Dr. Holého. Architekt Jaroslav Zima, který zpracoval studii celé Libně, zase zdůrazňuje fakt, že se jedná o izolovaný zásah bez řešení dopravy: „Auta dostala přednost.“

„Zpřístupnit Rokytku uprostřed křižovatky je absurdní – protéká i blízkým parkem, ale tam se k ní lidé nedostanou, přitom by o to stáli, přístup k vodě by tam byl mnohem smysluplnější i levnější,“ kroutí hlavou Zuzana Ondomišiová, která žije v Libni přes 40 let.

„Mohli jsme zavřít jedno ze silničních ramen, kdyby se před třemi lety rozhodlo, že bude tunel pod Palmovkou,“ krčí rameny Patrus. Dokud tunel nebude stát, není podle něj dopravní zklidnění lokality myslitelné.

Kromě opravy cest v Thomayerových sadech stávající radnice žádné stopy v Libni nezanechala, myslí si občanská sdružení. Na neutěšeném stavu lokality se navíc podle aktivistů městská část sama podílí kvůli rozestavěné budově nové radnice.