Po říjnových volbách jste „na šestce“ vytvořili pravicovou koalici. Na rozdíl od té předchozí je tato bez hnutí ANO. Je spolupráce v novém týmu snadnější?

Je určitě příjemnější. S aktuálními koaličními partnery si mnohem víc důvěřujeme oproti těm předchozím čtyřem rokům. Ty někdy provázela podle mě přílišná opatrnost. Částečně to bylo asi tím, že jsme se až tak dobře neznali. Roli tam ale hrála i slabší důvěra v některé členy tehdejší koalice. Teď k sobě máme blízko programově a řekl bych, že i lidsky. Shodu na programových prioritách jsme našli po volbách celkem hbitě. Pirátům se to nelíbilo, protože jsme je do koalice nevzali. Označují proto naší dohodu za netransparentní a prapodivnou. Vyčítají nám, že jsme se dohodli někde v zákulisí. Já ale neznám koalici, která by se domlouvala veřejně někde na náměstí nebo v hospodě. Pokud jde o program, tak nebylo nutné vymýšlet nic originálního. Pokračujeme v projektech z minulých let. Šestka je tradičně spíš konzervativní a pravicová a proto také nebylo sestavování koalice žádným rébusem.

Čím si vysvětlujete pravicovost zdejších obyvatel? Pokud tedy odmyslíme jeden volební okrsek na Břevnově, kde tradičně vítězí komunisté…

Tam je to ale také tradiční. Když by tam vyhrál někdo jiný, tak by to také bylo divné. To sídliště se stavělo na přelomu 70. a 80. let pro lidi z ministerstva vnitra a obrany. Dodnes tam bydlí bývalí důstojníci STB. Ti asi nebudou volit TOP 09. Jinak je „šestka“ pravicovým ostrovem nejen v Praze, ale v celém Česku. Například Karel Schwarzenberg tady v prezidentských volbách dostal nevídaných 85 procent. Částečně se tato situace dá vysvětlit tím, že jsme rezidenční část Prahy s velkým podílem vilových oblastí a menším zastoupením sídlišť. Důležité je ale pochopitelně i to, jak radnice působí navenek, co dělá, jak komunikuje s lidmi apod.

Kdo je Ondřej Kolář?

Je synem významného diplomata Petra Koláře.

Dětství částečně strávil v zahraničí. Studoval práva a média, částečně ve Spojených státech a v Irsku.

Pracoval jako tajemník pro tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

Starostou Prahy 6 je od listopadu 2014.

Nováčky v zastupitelstvu Prahy 6 jsou od voleb Piráti. Vystupují jako konstruktivní opozice?

Ne. Projevují se jako lidé, kteří vůbec nevědí, co dělají. Zdá se, že podléhají konspiračním teoriím, kterými se pak nechávají řídit. Na zastupitelstvu se chovají jako soudci lidového tribunálu, kteří vás soudí za vše, co řeknete. Za vším vidí rozkrádání a tunelování. S takovým přístupem se moc pracovat nedá. Já jsem racionální člověk a moc nemusím bezbřehý aktivismus, kdy někdo něco odsoudí, aniž by nabídl konkrétní alternativní řešení.

Můžete uvést konkrétní příklad?

Na Vítězném náměstí je blok vzájemně propojených domů, postavených před necelým stoletím Eliškou Purkyňovou, tehdy jako domov pro opuštěné ženy. Později se z toho stal klasický domov důchodců, provozovaný městem. Před zhruba pěti lety ho dostala do správy naše radnice. Tehdy s příslibem od několika nadací, že tam vznikne domov „čtyř múz“ pro vysloužilé umělce. Z tohoto plánu brzy sešlo, protože se ukázal jako nereálný. Chtěli jsme to vyřešit tím, že by v těch budovách zůstal domov důchodců, který by ale neprovozovala Praha 6, nýbrž nějaký koncesionář. Připravili jsme soutěž, kde byly detailně popsané parametry toho, jak má zařízení vypadat a jak má fungovat. Pracovali jsme na tom dva roky i s pomocí pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, magistrátu a dalších institucí. Pak přišli Piráti a obvinili nás bez jediného důkazu z toho, že chystáme tunel a chceme ten objekt prodat developerům, kteří tam udělají byty.

Připadala taková varianta v úvahu?

Byl to samozřejmě nesmysl. Piráti ale řekli, že je to špatně a udělali petici, v níž získali za dva měsíce asi osm stovek podpisů. V reakci na to se z výběrového řízení stáhli všichni tři účastníci, kvůli obavám z veřejného mínění a politizace celé kauzy. Tímto rozruchem v rámci jejich předvolební kampaně smetli Piráti ze stolu projekt domova důchodců, který na rozdíl od minulosti garantoval třicet lůžek ze sto dvaceti pro obyvatele Prahy 6. My ty domy teď vracíme magistrátu s požadavkem, aby tam za městské peníze postavil domov důchodců. Jenomže paní radní pro sociální oblast (Milena Johnová – pozn. redakce) se nechala slyšet, že pobytové služby pro seniory jsou překonané a že by lidé měli stárnout a umírat doma.

Zelení v minulém volebním období kritizovali konkrétní prodeje nemovitostí a pozemků v Praze 6 developerům. Šlo zejména o projekty skupiny Penta. A úplně nejvíc se mluvilo o vámi prosazovaném plánu na přesun léčebny dlouhodobě nemocných z Bubenče do Břevnova. Hájíte ho dál?

Rozšířila se kolem toho řada mýtů a falešných zpráv. Penta koupila v ulici Chittusiho velkou zahradu s vilou a privátní léčebnou od restituentky. Radnice v té oblasti prodala Pentě jen malý navazující pruh země, potřebný pro udržení uliční čáry při výstavbě. Ta soukromá parcela se zahradou a vilou sice přímo sousedí s vedlejším objektem městské LDN, ale nepatřila nám. Nám ostatně nepatří ani ta obecní LDN - chátrající panelová budova je ministerstva financí a my jenom provozujeme léčebnu. Dům je ve zcela nevyhovujícím stavu a oprava by byla finančně nesmyslná. Posledních osm let proto řešíme co s tím. A nemá to co dělat s developerskými projekty. Teorie, že prosazujeme přesun LDN kvůli výstavbě bytových domů, je zcela bludná. Plán na přemístění LDN do břevnovské polikliniky, kde je volné celé patro a navíc jsou tam zdravotní služby po ruce, má podle mě logiku. S pomocí několika lékařů z polikliniky ale proti tomuto nápadu vznikl nepochopitelný odpor. Vzhledem ke stárnutí populace nicméně budeme nejspíš potřebovat další LDN. Vzniknout by jednou mohla na obecních pozemcích v Ruzyni.