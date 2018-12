Proč Piráti v Praze 5 upřednostnili koalici s ODS a hnutím ANO oproti variantě s TOP 09, hnutím STAN a lidovci?

Bylo to dané povolebním vývojem. Od začátku jsme jednali se všemi. Naše koalice Piráti – SNOP 5 nabyla pocitu, že by se nám obtížně spolupracovalo s některými lidmi z hnutí STAN. Možná to byly i určité předsudky, které se ale v povolebním jednání potvrdily. Po prvním kole rozhovorů vznikl blok TOP 09, KDU a STAN, který uzavřel dohodu o společném postupu. Z našeho pohledu, ale i např. z pohledu ODS, to byl krok, kterým se ten blok de facto stylizoval do role povolebního lídra, který udává tón. Nás i občanských demokratů se to nemile dotklo. Zároveň jsme s ODS zjistili, že navzájem nemáme vážnější ideologické ani personální překážky, a tak jsme se pokusili dohodnout koalici, což vyšlo. Ve formátu, který razil zmíněný blok, jsme jednat nechtěli. Jednání s tím blokem se proto stalo variantou B.

Vyčítá vám někdo pakt s ODS, respektive hnutím ANO? Například na magistrátní úrovni byla taková sestava těžko představitelná.

Někdo nám to vyčítá, ale někdo nám za to zatleskal. Komunální politika je o tom, že jsou tady důležité věci, které jsme měli programově společné. A v jednáních o koalici jsme řešili, jestli jsou ty přesahy dostatečné, abychom měli šanci to udržet čtyři roky. Nemluvili jsme o tom, jestli se shodneme na celostátní úrovni. Ani o tom, jestli se budeme snažit zohledňovat situaci na magistrátu. Tyto úrovně nelze směšovat. Vzniklá koalice není ta, kterou jsme si předem přáli, ale tak trochu jsme do ní byli vmanévrováni. Nějaké nesouhlasné reakce byly. Řešení ovšem nebylo snadné. Sice jsme vyhráli volby, zároveň jsme ale jedinou stranou, která nemá v Praze 5 zkušenost s účastí v radě. S žádnou stranou v zastupitelstvu se ale moc nelišíme v pohledu na to, co je pro dobro Prahy 5. Lišíme se jen v nastavení priorit.

Kdo je Daniel Mazur?

Narodil se v roce 1978 v Praze, kde na Matematicko-fyzikální fakultě UK vystudoval experimentální fyziku.

Během studií pracoval jako dobrovolník v Domovech dětí a mládeže.

Do zvolení starostou vedl projekty a přednášel na své alma mater.

Vy jste jako vystudovaný fyzik v posledních letech vyučoval na univerzitě. Dáváte si od této práce teď pauzu?

Do konce roku předávám projekt pro Univerzitu Karlovu, který stejně končí. Čili mi tam dobíhá smlouva. Od nového roku se budu věnovat už jen starostování. Kolegům z univerzity samozřejmě i pak poskytnu konzultace, bude-li třeba.

Starostou jste pouhý měsíc. Jaké máte zatím pocity z nové životní role? Nakolik se liší od akademické kariéry?

Liší se to asi ve všem. Překvapilo mě množství podpisů, které musím každý den dávat pod materiály, aby mohl úřad konat. V podstatě to ale není nepříjemné překvapení. Protože skrze ty materiály, které podepisuji a samozřejmě předtím čtu, poznávám, co úřad skutečně dělá. A občasným odhalením chyb mohu přispět k dobré práci radnice. Vidím v tom proto smysl.

V zastupitelstvu je politickým nováčkem kromě vás také filmový režisér Jan Hřebejk. Už jste s ním přišel do styku?

Potkali jsme se kromě ustavujícího zastupitelstva při těch povolebních jednáních. Tam nám přišlo, že by právě on mohl být s námi takzvaně na jedné lodi. Pochyby, které jsme měli o některých lidech z hnutí STAN, se ho netýkaly. On k tomu přistupoval občansky zaujatě. Myslím si, že si budeme ve spoustě věcí rozumět. Konkrétně třeba v územním rozvoji, participativním rozpočtování atd.

Neobáváte se toho, že v koalici s ODS a ANO budete muset přistupovat na příliš velké kompromisy? Konkrétně třeba v developerských projektech. Někde jsou právě tyto strany vnímané jako velmi vstřícné developerům. A společně vás mohou v radě přehlasovat…

Obavy tam budou vždycky, ale jinak to nešlo. Vstřícností k developerům se v Praze 5 zapsala i TOP 09, která vládla radnici posledních osm let. Zatím to vnímám tak, že místní lidé z ODS mají opravdu zájem dělat dobrou práci. A i když jsme všichni pro to, aby výstavba nezamrzla, tak si zároveň neustále připomínáme, že je třeba v tom do maximální možné míry informovat a zapojovat veřejnost. Zároveň by se o tom mělo mluvit s co největším předstihem, aby nevznikal projekt, který okolí nepřijímá. Rozdíly mezi námi a ODS jsou tady spíš v míře. My budeme mít tendenci být v tom proaktivní, ODS zase může argumentovat – nechme to na lidech, ať si dostupné informace o plánech v jejich okolí sami vyžádají, nedělejme to za ně.

Vaším koaličním partnerem je také hnutí ANO. Jaká je spolupráce s nimi?

Konkrétně pánové radní Slabý a Lachnit se zaměřují na řešení konkrétních věcí. Někdy máme sice různé pohledy na užitečnost jednotlivých projektů. cítím z nich ale, že se snaží najít správné řešení problémů. Nemám pocit, že by se snažili protlačovat něco pod vlivem „vnějších zdrojů“. Můžeme se střetávat ohledně konkrétních veřejných zakázek a firem, které je mají dělat. Jako Piráti se budeme také snažit, aby co nejvíc radničních zakázek bylo formou otevřeného výběrového řízení. Menší zakázky, u kterých se oslovují přímo vybrané firmy, ale nemůžeme úplně eliminovat. Chceme vlastní limity pro zakázky „bez uveřejnění“ posouvat pod zákonnou hranici co nejníž, budeme to ale dělat postupně a s rozmyslem. Je tady totiž pádný argument, že vypisování soutěží u všech zakázek by radnici administrativně a tedy i finančně zahltilo. Ačkoliv máme otevřenost jako prioritu, nejsem sebevrazi ani fanatici. Když se to sníží o dvacet procent během prvního roku, bude to dobrý pilot. Každopádně ty limity (2 miliony korun pro nestavební zakázky, 6 milionů pro stavební – pozn. redakce) by neměly být částkami, ke kterým se zespodu všichni snaží přiblížit.

Jsou developerské projekty hlavní politické téma v Praze 5? Bylo toto téma podle vás rozhodující i v nedávných komunálních volbách?

Do jisté míry ano. Především ale v lokalitách, kde už nějaká výstavba běží nebo se plánuje. Z výpovědí jednotlivců je zřejmé, že na Barrandově lidé hodně řeší prodloužení tramvaje nebo otázku, co se bude stavět mezi Barrandovem a Holyní. Zajímá je, jak vysoké tam budou domy, jak daleko budou zasahovat, jestli až k Prokopskému a Dalejskému údolí. Protože je ale „pětka“ rozlehlá, tak obyvatelé Cibulek či okolí Vidoule mají úplně jiný problém. Byly tam nějaké studie, které byly naprosto šílené. Už jsem po jmenování starostou otevíral výstavu k poslednímu navrhovanému řešení pro Vidouli, které představuje vyčištění toho území a opravdu funkční park pro relaxaci. To je pochopitelně ovoce sklizené po předchozí politické garnituře. Developerská výstavba a její alternativy určitě rozhodování voličů v jednotlivých lokalitách ovlivňovala.

Jak moc může Praha 5 ovlivňovat proměny jednotlivých čtvrtí?

Developeři staví většinou na pozemcích, které už vlastní nějaký investor. Do toho už městská část nemluví jako vlastník. Větší vliv má v případech, kdy je potřebná změna územního plánu např. z pole na stavební parcelu. V momentě za územním rozhodnutím je to už především o dohodě s investorem na finální podobě, na jeho ochotě dělat kompromisy ve výšce, mohutnosti atd., výměnou za to, že projekt bude přijímaný občany a proto radnicí „nezdržovaný“. Městská část může podávat námitky a tyto průtahy jsou z pohledu developera zbytečné náklady. To je prakticky jediná cesta, kterou může samospráva ovlivnit podobu zástavby.