Vaše nová koalice v Praze 14 se příliš neliší od té předchozí. Jenom v ní chybí sociální demokraté a Zelení. Funguje nová sestava, která je více pravicová, jednodušeji?

Komunální politika není až tak o politických stranách. Volební programy jednotlivých stran v Praze 14 se shodují v 80 procentech. Pro mě bylo důležité podívat se na lidi, kteří stojí za těmi konkrétními stranami. Nám se v minulých čtyřech letech dobře spolupracovalo s ODS. A vzhledem k loňskému výraznému vítězství a zisku 11 mandátů jsme mohli sestavit novou koalici pouze s občanskými demokraty. Řekli jsme si ale, že i pro městskou část může být přínosem více názorových proudů. Přibrali jsme proto ještě jednoho partnera. Měli jsme na výběr mezi Piráty, hnutím ANO a hnutím Naše čtrnáctka. Dva hlavní představitelé Pirátů s námi byli už v předchozí koalici jako zástupci Strany zelených. To byl hlavní důvod, proč jsme oslovili je. Známe se s nimi a jsme i myšlenkově spřízněni.

Kdo je Radek Vondra

Narodil se v roce 1972 v Praze. V 90. letech studoval elektrotechniku na ČVUT, vysokoškolský titul získal až na Evangelické teologické fakultě UK, je činný i v církvi. Podnikal především v telekomunikacích, založil také informační web Praha14jinak.cz. Je ženatý a má pět dětí.

O hnutí ANO jste vůbec neuvažovali?

Spolupráci jsme zvažovali, ale rozhodně to nebyla preferovaná varianta. Naše názory a pohledy na záležitosti Prahy 14 se totiž zásadně liší. Konkrétně v potřebě občanské vybavenosti, rozsahu zástavby apod. Hnutí ANO například zásadně nesouhlasí s vybudováním biotopového koupaliště, což je pro nás velmi klíčový projekt. Lidé z ANO v Praze 14 mají spoustu nerealistických představ a prosazují je pro mě nepřijatelným způsobem. Jejich zastupitelé založili občanské sdružení, které se odvolalo proti stavbě koupaliště. Celý projekt to zdrží o dva roky a vzhledem k růstu cen stavebních prací taky prodraží.

Proč nechtějí koupaliště?

Mají jinou představu o využití toho prostoru na Černém Mostě. Představují si, že v lokalitě, kde s tím počítáme, vznikne zástavba a samostatný park. Mluvíme o místě, o jehož využití se vedla debata dvacet let. Mně se podařilo během šesti let po jednání s občany i zastupiteli a po veřejné architektonické soutěži najít přijatelné využití – a tím je právě biotopové koupaliště. Myslím si, že ta debata byla dost dlouhá a její další pokračování nedává smysl. Koupaliště sice není nejlevnější věc, ale zdejší lidé si ho opravdu přejí. Praha 14 má pět rybníků, ale ani jeden z nich není vhodný ke koupání a nikdy nebude. Buď je to přírodní rezervace, nebo rybářský revír. Východní část Prahy si zaslouží koupaliště, jako je na jihu oblíbená Lhotka a Radotín.

Jdou podle vás někteří politici v Praze 14 takzvaně na ruku developerům?

Takto jednoznačně bych to neřekl. Praha 14 má relativně stabilizované území. Projekty, které jsou u nás možné, jsou menší a nemění zásadně prostor. Urbanisticky a architektonicky dotvořit potřebuje lokalita zvaná Hutě. Tam ovšem nejednáme s developery, ale s magistrátem a děláme studie celého území. Pro nás je prioritní, aby městská část fungovala jako celek včetně občanské vybavenosti, jako jsou školy, školky, obchody… Je tam i místo pro výstavbu minimálně patnácti stovek nových bytů. Ale to opravdu chceme řešit až na konci celého procesu. Nejdřív je to území třeba dotvořit z hlediska infrastruktury, která tam zcela chybí. Aktivně to řešíme a do podoby nového centra Hutí může promlouvat i veřejnost.