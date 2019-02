Jan Adamec má za sebou téměř „raketový“ vstup do komunální politiky. Teprve loni se stal členem Pirátské strany a po jejím vítězství v říjnových volbách se dostal do křesla modřanského starosty, které odmítla jednička kandidátky Eva Tylová. „S drtivou členů současného zastupitelstva jsme se dali dohromady před necelým rokem,“ upozorňuje Adamec v rozhovoru pro Pražský deník.

O dění ve svém domovském obvodu se však vystudovaný grafický programátor zajímá dlouhodobě. Pro spoluobčany vytvořil bezplatnou mobilní aplikaci o městské části, do které zanesl třeba obchůdky bez vlastních webových stránek. Jiná užitečná aplikace informuje Pražany o časech přistavování velkoobjemových kontejnerů. „Chtěl bych v politice ukázat, že je možné věci pozitivně posouvat a jen si nestěžovat. A snažit se, aby mě to nesemlelo,“ dodává Adamec.

Kdo je Jan Adamec

Narodil se v roce 1977 v Praze, kde vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK se zaměřením na 2D/3D grafiku. Pracoval jako programátor a dobrovolně tvořil mobilní aplikace užitečné pro veřejnost (např. aplikace Dvanáctka o Praze 12). Kromě vedení radnice má na starosti bezpečnost a IT. Je ženatý a má dvě děti.

Čím si vysvětlujete poslední volební úspěch Pirátů v Praze 12? Je za ním nějaké konkrétní téma – třeba vaše podpora snah proti zahušťování sídliště Kamýk? Nebo jste se „svezli“ na celostátní pirátské vlně?

Částečně jsme se určitě svezli. Vždyť Piráti uspěli i v magistrátních volbách. Na druhé straně v Praze 12 bylo vítězství Pirátů asi nejvýraznější ze všech městských částí. Kandidovali jsme tady sice v koalici, ale s výraznou převahou pirátských jmen. Téma developerské výstavby se na volebním výsledku určitě podepsalo. Hodně jsme to před volbami otevírali. Na webu jsme zpracovali mapu developerských projektů a lidé ji oceňovali jako přehlednou a podobně. Chápu to tak, že jsme dostali důvěru v to, že můžeme tyto věci nějak ovlivňovat.

V čem by měla být vaše nová radniční koalice jiná než ty minulé a kde chcete naopak navazovat na předchůdce?

Pokračujeme v řadě projektů, které „rozjela“ minulá radnice. Narážíme tam ale zejména na problém nedostatečných dotací, které na to získala. Plány nakreslené architekty jsou v řadě případů o mnoho nákladnější. Musíme proto některé projekty „ořezávat“, některé možná úplně rušit. Třeba příprava nové radnice je už ale ve fázi, kdy by zrušení přineslo velkou finanční zátěž a proto o něm neuvažujeme. Ještě víc nás pálí rekonstrukce Sofijského náměstí. Dotace od hlavního města tam pokryje jen asi třetinu nákladů. Je to dobrý záměr, protože ten prostor je dnes nevábný a je to zároveň asi jediné centrum Prahy 12. Nechápu ale, proč tento projekt vůbec neodpovídá získané dotaci. Podobné to je s revitalizacemi parků a náměstí s rozpočtem vyšších desítek milionů, ovšem s podstatně nižší dotací. To je dědictví, s nímž se musíme vypořádat.

A přinášíte tedy v něčem konkrétní změnu?

Noví jsme podle mě v tom, že se opravdu snažíme o větší otevřenost radnice vůči veřejnosti. Chceme, aby lidé měli nad naší poctivostí kontrolu. Už jsme například zavedli jmenovité hlasování rady. Na webu je vidět, jak kdo z radních hlasoval. Naše koalice je dobře naladěná. Nevnímám v ní žádné konflikty a mám z toho zatím velkou radost.

Kdy budete mít novou radnici, do které se přesunou úřady ze sedmi starších, různě rozmístěných budov?

Tahle stavba se samozřejmě nijak pokrátit nedá. Aktuální rozpočet je tam kolem půl miliardy. Zrovna minulý týden jsme dostali informaci o vydaném stavebním povolení. Se stavbou by se tak mohlo začít někdy v dubnu a hotovo by mohlo být na podzim příštího roku.

Jaké jsou v tuto chvíli možnosti radnice změnit kontroverzní plány developerů v oblasti Kamýku?

Je to složité v tom, že několik projektů je už dost daleko. To znamená ve stavebním řízení na stavebním úřadě, což je případ „zeleného Kamýku“. Proto jsou možnosti dohody s developery omezené. Stanovisko naší koalice v této záležitosti je ale jednotné. Nejvíc nám vadí přehnaná výška budov u některých projektů. Konkrétně mám na mysli záměr na vybudování třináctipatrových domů mezi osmipatrovou zástavbou. Na sídlištích jsou samozřejmě problémy i s parkováním a na tom se shodneme také.

Pražské zastupitelstvo loni schválilo v reakci na petici obyvatel Kamýku záměr zpracování územní studie. Znamená to, že do jejího vypracování by se nemělo začít stavět?

Tak to úplně není. Na studii se podle mých informací začne pracovat v dohledné době. A my bychom samozřejmě chtěli počkat s projekty až na závěry studie. Developeři tím nicméně vázaní nejsou a chtějí to naopak stihnout dříve. S investory se snažíme domluvit, ale třeba v případě „zeleného Kamýku“ trvají na původní představě ohledně výšky budov. Vyhráno tedy rozhodně nemáme, když to řeknu optimisticky.

Je Praha 12 dostatečně napojená na zbytek metropole veřejnou dopravou a silniční sítí?

Samozřejmě se těšíme na prodloužení tramvajové tratě z Modřan do Libuše. Výrazně to přiblíží právě sídliště Kamýk k Modřanům. Dnes totiž na Kamýk jezdí jediný autobus, a to nepříliš často. Pochopitelně by se nám líbilo, kdyby jednou vedla větev metra D na Sofijské náměstí. To je ale hudba hodně vzdálené budoucnosti. Problém Prahy 12 je i ten, že nás objíždí Pražský okruh, na který ale nemáme nájezd. Máme tu z něj jen hluk a prach. Výstavba Komořanské, která by nás měla s okruhem spojit, se bohužel zasekla u soudu. Toto napojení by nám přitom pomohlo v několika ohledech. Mohlo by zatraktivnit rezidenční a na můj vkus možná až příliš ospalou čtvrť. Pokud by se tady usídlily nové firmy, tak by vznikly pracovní příležitosti a řada místních by nemusela dlouze dojíždět. Tím by se navíc mohlo ulevit i dopravě. Praha 12 by si zasloužila také třeba zajímavější restaurace. I ty by mohly vzniknout díky novým kancelářím či administrativním budovám.