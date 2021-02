Řeporyjský starosta na sociálních sítích vyprovokoval velmi plodnou diskuzi statusem o tom, že pražský klub měl utkání, kde podle regulí UEFA mohlo být přítomno na tribunách až 600 fanoušků z řad partnerů klubu, „dokonale zorganizováno“.

Podle Novotného jsou pohoršené reakce lidí na účast Prymuly, hradního kancléře Vratislava Mynáře s manželkou Alex, europoslance Alexandra Vondry (ODS), generálního ředitele České televize Petra Dvořáka nebo tenistky Petry Kvitové „ubohý a nefér lynč“.

„Nikdo nikoho ničemu nevystavil a nikdo nice neporušil,“ napsal výrazný komunální politik a bývalý bulvární novinář s tím, že Slavia musela zajistit, aby diváci měli negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Novotný argumentuje tím, že slávistické hostesky dokonce rozdávaly přítomným respirátory nejvyšší ochrany FFP2 či KN95.

Otázkou však je, proč na fotografii „papalášů“, která se Českem šíří skoro stejně rychle jako koronavirus, nemá klubový boss Jaroslav Tvrdík nasazenou ani roušku, jen se choulí do bundy. Čínští vlastníci úřadujících ligových mistrů pro jistotu neměli zakryté dýchací cesty vůbec. „A to mě nevyfotili, jak jsem si sundal roušku dvakrát, když jsem kouřil,“ zhodotil Novotný.

Dnes jsem byl na Slavii. Dokonale zorganizováno. Dva dny max old test všichni. Detail: Prijde hosteska (povinné FFP2 nebo KN95 vyšší stupeň), omluví se s tím, že mám FFP3 s plastem a dá mi KN95) a řekne mi proč. Chci se solidárně přihlásit k těm na té tribuně. Ubohý, nefér lynč. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 18, 2021

Zarážející je i to, že atraktivní fotbalový zápas sledoval přímo ve vršovickém Edenu také Jan Marounek, zástupce hlavní hygieničky a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví, které vede Jan Blatný (za ANO). Právě Marounek totiž rozhodl o výjimce pro duel Slavia vs. Leicester. Přitom například zápasy Ligy mistrů některé kluby kvůli restrikcím proti infekční viróze covid-19 nemohly na domácím stadionu odehrát. Takhle slávisté ani členové anglického týmu nemusí do karantény, která je při cestě ze (i do) zahraničí pro ostatní povinná.

Starosta: Rodiče posílají do školky nakažené děti. To jsou hovada

„Mně tu do školky rodiče posílají nakažené děti a já dělám debila a musel jsem to dnes zase zavřít. Chovají se jako největší zm*di, vím to o půlce svých přátel, že mlčíme s ředitelkou o tom, že v karanténě s covidem posílají do školky bezpříznakové děti… Víme to… Jediné, co je zajímá je, zda je nenahlásíme… To jsou hovada,“ uvedl starosta Novotný směrem k občanům Řeporyj a okolí. „Jděte do p*dele, vy házeči kamenů…,“ zakončil člen ODS svůj veřejný příspěvek.

Hned se pod ním objevily stovky komentářů, které připomínají, že hlavní problém celé kauzy Prymula a spol. spočívá v signálu směrem k běžným lidem. „Já chci divadla, koncerty, festivaly! Klidně s respirátorem a testem. Že nesmím? Jak to? Odkdy mají fotbalisté a jejich VIP fanoušci nadstandardní práva?! Kde se o tom píše v ústavě?!“ rozčiloval se jeden z diskutujících.

Další sarkasticky citoval hlášku z pohádky Císařův pekař, Pekařův císař: „Dovoluji si upozornit, že výnosy Vaší královské Milosti se nevztahují na Vaši královskou Milost osobně.“

Sportovní psycholog: V normální zemi by v první řadě seděli zdravotníci

Respektovaný sportovní psycholog Michal Šafář, jenž mimochodem spolupracoval i s dvojnásobnou wimbledonskou šampionkou Kvitovou, napsal: „Já vím, že epidemicky asi nic neporušují, ale pro boha, to je symbol – jak mohou chtit po lidech, kteří jsou fakt v p.deli, aby si cokoliv odepřeli, aby cokoliv respektovali. V normální zemi by na té posrané VIP tribuně, jako výraz poděkování, seděli doktoři a sestry z první linie a hráči by jim na úvod šli zatleskat.“

Taky lze diskutovat o tom, zda mají být regule soukromé fotbalové asociace a jí udělené výjimky nadřazené krizovým opatřením vydávaným Babišovou menšinovou vládou v nouzovém stavu. Ve chvíli, kdy děti a amatéři nemohou venku ani v halách sportovat, a třeba fanoušci Bohemians Praha 1905 musí podporovat své oblíbence v mrazu na štaflích přes zeď vršovického „Ďolíčku“, nevypadají Prymula a spol. pohodlně usazení v sedačce jako nejlepší nápad.

Byť se několik zmíněných osob, které přišly v očích mnohých Čechů o zbytek morální autority, snaží (více či méně úspěšně) omluvit, Novotný zdůraznil, že se neomlouvá, že byl fandit svému milovanému týmu i proti Jablonci ve FORTUNA:LIZE a že rád půjde zas: „Jsem šťastný. Nikdy bych nevěřil, že starosta Řeporyj bude někdy uznán papalášem! Děkuju, přijímám to s pokorou.“

Ve společnosti mezitím stoupá napětí a například nespokojení podnikatelé sdružení v organizaci „Otevřeme Česko – Chcípl PES“ už chystají na neděli 7. března na Staroměstské náměstí demonstraci.