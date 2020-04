Tři pražští politici nemohou čelit nástrahám koronaviru a současnému nouzovému stavu bez dalších obav. Jsou totiž pod policejní ochranou. Starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) přitom hlídají kvůli kauze ohledně sochy sovětského maršála Koněva už podruhé. Policisté chrání rovněž primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) i řeporyjského starostu Pavla Novotného (ODS). Všichni dlouhodobě zastávají názory proti Rusku, případně Číně.

Starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář. | Foto: Deník / Dimír Šťastný

Týdeník Respekt napsal, že starosta Kolář čelí bezpečnostnímu ohrožení: „Zdroje Respektu tvrdí, že do Prahy přicestoval ruský občan, který by mohl pro Koláře představovat ohrožení. Kromě toho byl nedlouho před tím zaznamenán pohyb skupiny zpravodajských důstojníků směrem z Ruska do Evropy.“