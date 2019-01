Dolní Chabry /ROZHOVOR/ - Působí víc civilně než úředně a i jeho kancelář připomíná spíše šéfa spolku nadšenců pro všechno. Řeč je o starostovi Miroslavu Malinovi. Ten stylizuje budovu radnice jako objekt, který by tamního obyvatele neměl předem odradit. Před čímkoliv.

Miroslav Malina, starosta Dolních Chaber. | Foto: archiv Miroslava Maliny

Základem hospodaření radnic je rozpočet. Bude aspoň stejný jako vloni?

Dá se říct, že rozpočet budeme mít téměř identický. V celkovém čísle se pohybujeme na hranici 16 milionů korun.

Bude to obci stačit, nebo byste chtěli víc peněz?

To je široká otázka s mnoha dílčími faktory. Zmíněná výše rozpočtu, zejména u menších městských částí je nedostatečná. Proto také usilujeme o změnu dotačních vztahů s magistrátem, aby příspěvky, které do obcí od státu směřují a magistrát je přerozděluje, byly posíleny.

Nejmenovaný bývalý primátor svého času prohlásil, že kdyby starostové dostali třeba miliardu, pořád budou křičet, že je to málo.

Nutno přiznat, že nejmenovaný primátor kus pravdy určitě měl. V obecné rovině má člověk pořád něčeho málo. Ale k věci miliarda pro obce vůbec není přehnané číslo. Při poslední návštěvě u paní primátorky Adriany Krnáčové jsme si my, starostové, i s magistrátem potvrdili, že například školství je opravdu hodně zanedbávaná věc. Abychom tak sanovali ty nejožehavější problémy, potřebovali bychom ne jednu, ale dvě miliardy

Držme se ale reality, tudíž vašeho rozpočtu. Plánujete opět investovat do rozestavěné školy?

Neřekl bych, že škola je rozestavěná. V tomto bodě musím pochválit magistrát, protože díky jeho dotacím jsme v loňském roce objekt celkově zrekonstruovali. Chybí ještě dílčí dodělávky, což představuje dobudovat systém topení a novou kotelnu. A k tomu ještě vyřídit několik náležitostí, jako třeba stavební povolení.

Dolní Chabry, jak vidno, se pomalu a jistě zvětšují. Z poklidné městské části třeba bude velmi rušné předměstí. Neobáváte se toho?

Naše obec se pomalu a jistě nezvětšuje, naopak roste přímo raketově. Do dvou let přibudou nové obytné domy, tím i jejich obyvatelé. Po dostavbě se jejich počet samozřejmě zdvojnásobí. Demografická studie nám zároveň říká, že je třeba i navýšit kapacitu naší školy.

Řečení starousedlíci třeba neprotestují proti nárůstu obyvatel, který by mohl například vyčerpat možnosti občanské vybavenosti?

Starousedlíci primárně protestují z důvodu dopravy, protože nový sídlištní celek nemá vyřešený příjezd, kterým se v minulosti nikdo nezabýval. Musí se dořešit celá řada jiných otázek spojených s životem obyvatel naší obce.

Právě to by mohlo starostu vystavit nebezpečí ostré kritiky, že se některé věci třeba nedaří řešit. Přírůstek obyvatel vždy určité zlo přináší, říká se.

Tak jednoznačně bych to neviděl. Dolní Chabry mají svá specifika, dosavadní výstavba byla ve formě rodinných domů. Jinými slovy se dobře začlenila jak do okolí, tak ve smyslu života obce. Nemáme tyto problémy.

Co jako starosta plánujete, aby obyvatelé Dolních Chaber raději utráceli své peníze v obci a ne třeba ve vzdálených obchodních řetězcích?

To je opět široká otázka. Máme u nás tři obchody s potravinami, které provozují Asiaté. Není to moc, co se nákupních možností týče. Na druhou stranu příležitostí ke společenskému vyžití naše obec nabízí poměrně dost. Už jenom budova radnice poskytuje možnosti pro kulturní činnost. V budově je hojně využívaná knihovna, klubovna, prostory pro činnost mládeže či matek s dětmi. Nemluvě o koncertech a přednáškách. V budově je i dislokovaná třída mateřské školy.

Máte i ochotnický divadelní spolek. To se zřejmě zvětší s nárůstem obyvatel i publikum.

Které divadlo by si početné publikum nepřálo? Obnovený ochotnický spolek slaví velké úspěchy. Není to fráze, ale nepopiratelný fakt. Pochopitelně z toho mám velkou radost. Pro ilustraci uvádím, že na pozvané profesionální pražské herce přišlo zhruba čtyřicet lidí. Na naše ochotníky jednou tolik, což v našich kapacitních možnostech už představuje plný sál. Samozřejmě že na ochotníky přijdou rodinní příslušníci, známí, kamarádi… Máme i tři sportovní jednoty. Třeba fotbalu předsedá bývalý reprezentant a fotbalová hvězda Ladislav Šmicer. Pro fotbalová žákovská mužstva dělá opravdu hodně.

Máte v obci podezřele hodně čisto. Je to v lidech, nebo jen na příkaz starosty?

V tomto ohledu starosta snad jako by ani neexistoval. Mít pořádek před vlastním prahem u našich obyvatel platí. Projevuje se to hlavně v zimě. Je zažitou zvyklostí původních obyvatel, že si chodníky od sněhu sami uklidí. Podle nového znění zákona by nemuseli, jenomže zákon a možnosti realizace úklidu v rozměru velkých a malých městských částí jsou rozdílné. Máme i svá negativa, jsou to černé skládky. A jsou to opět naši lidé, kteří se dobrovolně k jejich odstranění hlásí. To rovněž samozřejmě velmi oceňuji.

Co je vaším prvním úkolem po ranním příchodu do kanceláře? Leckterý starosta sděluje, že neví, kam dřív skočit…

Tak dramaticky nástup do práce neprožívám. Nenechávám si problémy přerůst přes hlavu a snažím si práci organizovat tak, aby se dostalo pokud možno na každého. Prostě si prostuduji aktuální poštu a tím se takříkajíc nastartuji do provozní teploty. Jeden příklad za všechny psala mi jistá dáma, která chce od radnice, coby správce komunikace, proplatit poškozenou pneumatiku od kamínku na silnici. Pak se zjistilo, že dáma ke svému bydlišti jezdí polní zkratkou vyhrazenou pro traktory.

Má obec i svého, jak se říká, klauna?

Klauna zrovna ne, ale silně razantní jedince ano. Neváhají ani použít fyzickou sílu, když jim asistentka brání v neohlášeném vstupu do kanceláře starosty. Pak se dožadují svých domnělých práv a po půl hodině vzájemného rozhovoru se rozejdeme v přátelském duchu. Jsou bohužel u nás i jiné situace, kdy se jedná o děti a tahanice o ně mezi rozvedenými partnery. Třeba jeden otec, který se zřejmě dostal za hranici duševní rovnováhy, často stojí u školy a snaží se svými dětmi udržovat kontakt. Ač mu je soud odebral a vymezil mu k tomu jen určitou dobu.

Co plánujete na příští dny, týdny, měsíce?

Středobodem našeho konání zůstává opět školství. Tudíž chceme, aby další generace měla dostatek prostoru pro výuku a k tomu odpovídající podmínky. Takže chceme sehnat dostatek prostředků na přístavbu školy. Vyžádá si to nepochybně velké úsilí, ale člověk má někdy věřit i v nemožné.

