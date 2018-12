Návštěvníky Staroměstského náměstí čeká oslava konce roku v rytmu různých hudebních žánrů. V centru české metropole zazní rock, pop i taneční hudba. Sedmihodinová párty nabídne největší hity domácí a světové scény, znít budou koledy i nové písně.

Oslavy vítání nového roku začnou v 17 hodin a vyvrcholí o půlnoci. Párty otevře koncert kapely Kutheil + Live band, která nabídne české i světové hity v rockovém podání a také písničky ze své nové desky. „Přijdeme se dvěma zpěvačkami, zazpíváme koledy a různé písně v rockových úpravách, zazní třeba i Highway to Hell od AC/DC, což bude v centru Prahy asi poprvé,“ říká s úsměvem Petr Kutheil.

Od půl sedmé až do půlnoci se vystřídá kapela So Fine a DJ Mikael van Dikeen. So Fine zahrají to nejlepší z anglo-americké hudby od 60. let po současnost i vlastní autorské skladby.

Hudební producent a DJ Mikael van Dikeen představí na Staroměstském náměstí publiku doslova pohádkový „Fairytale“ DJ set: „Na největší středoevropské silvestrovské open-air party na Staroměstském náměstí vyloupnu tři kouzelné oříšky plné aktuální taneční hudby. Na všechny se moc těším,“ říká DJ Mikael van Dikeen, který dlouhodobě působil především v Německu. Program ukončí o půlnoci přivítání roku 2019.

Podrobný program

Silvestr, pondělí 31. prosince 2018

17.00 – 18.00 Kutheil + Live band - české i světové hity

18.30 – 19.15 DJ Mikael van Dikeen

19.15 – 19.45 So Fine – české i světové hity

19.45 – 20.30 DJ Mikael van Dikeen

20.30 – 21.00 So Fine – české i světové hity

21.00 – 21.45 DJ Mikael van Dikeen

21.45 – 22.15 So Fine – české i světové hity

22.15 – 23.00 DJ Mikael van Dikeen

23.00 – 23.30 So Fine – české i světové hity

23.30 – 24.00 DJ Mikael van Dikeen

Úterý 1. ledna 2019

15.00 – 16.00 Novoroční zpěvy - Árie z českých oper

Účinkují operní sólisté předních českých i zahraničních scén

16.15 – 17.30 Bakchus - novoroční koncert historické hudby

17.35 – 17.45 Večerníček s Českou televizí

17.45 – 19.00 Bakchus – novoroční koncert, historická hudba

Neděle 6. ledna 2019