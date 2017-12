Staroměstské náměstí rozezní o Silvestru hity od 50. let do současnosti

Na návštěvníky, kteří budou chtít oslavit příchod Nového roku na Staroměstském náměstí, čeká sedmihodinová show, která je provede domácími a světovými hity od padesátých let do současnosti. Ve čtvrtek o tom v tiskové zprávě informoval pořadatel, společnost Taiko.

Silvestr na Staroměstském náměstí. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Silvestrovská show začne už v 17 hodin a bude trvat až do půlnoci. Jako první se představí skupina So Fine, která posluchačům nabídne české i světové hity od U2, REM, Beatles, Oasis, Stinga a dalších. Do půlnoci se pak bude kapela střídat s DJ Mikael van Dikeen a skupinou Party Leaders, která má v repertoáru hudbu od 50. let do současnosti. DJ Mikael se představí pětidílný Extended DJ Set s názvem #BeGlamorous #BePrague.

Tříkrálový průvod

„Ten, kdo přijde, uslyší největší hity taneční scény posledních dvou let – a některé z nich budou exkluzivně v mých osobních remixech,“ říká DJ Mikael. V pondělí 1. ledna 2018 budou znít na Staroměstském náměstí novoroční zpěvy. Zazní skladby od Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

V pátek 5. ledna před 16 hodinou dorazí na Staroměstské náměstí tříkrálový průvod. Tři králové předají své dary a se svým poselstvím vystoupí kardinál Dominik Duka. V 16.30 vystoupí stodvacetičlený smíšený sbor a orchestr při Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kteří přednesou Českou mši Vánoční od Jana Jakuba Ryby.

Program na Silvestra a Nový rok



Silvestr, neděle 31. prosince 2017

17.00 – 18.00 So Fine – české i světové hity

18.30 – 19.15 DJ Mikael van Dikeen

19.15 – 19.45 Party Leaders – 50. léta, rock 'n' roll evergreeny, české i světové hity

19.45 – 20.30 DJ Mikael van Dikeen

20.30 – 21.00 Party Leades – 60. a 70. léta, evergreeny, české i světové hity

21.00 – 21.45 DJ Mikael van Dikeen

21.45 – 22.15 Party Leaders – 90 l. – současnost, české i světové hity

22.15 – 23.00 DJ Mikael van Dikeen

23.00 – 23.30 Party Leaders – 90 l. – současnost, české i světové hity

23.30 – 00.00 DJ Mikael van Dikeen



Pondělí 1. ledna 2018

15.00 – 16.00 Novoroční zpěvy - árie z českých oper

Účinkují operní sólisté předních českých i zahraničních scén