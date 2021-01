Radní Jan Chabr (Spojené síly / TOP 09), který byl jako zastánce celkové přeměny přehlasován, se teď bude snažit alespoň o co nejrychlejší dílčí zásahy, které by umožnily za minimální peníze uvést tržnici znovu do provozu.

„Budu se snažit připravit v co nejkratší době menší rekonstrukci a znovuotevření tržnice de facto ve stavu, v jakém je dnes,“ řekl Chabr. „Půjde o udržovací úpravy, které by zároveň odstraněním podhledů opět otevřely krásné prvky objektu. Když by vše šlo dobře, tak by mohla tržnice znovu sloužit Pražanům koncem roku,“ upřesnil radní s tím, že práce by měly začít v nejbližší době.

Spor o cenu

Rekonstrukci Staroměstské tržnice připravuje město posledních zhruba pět let. Předloni zavřela ve 125 let staré památkově chráněné budově poslední prodejna. Podle představ metropole by měl objekt v budoucnu nabízet nejen prodejní stánky, ale také restaurace, bistra nebo kulturní prostory. Správcem tržnice bude buď město nebo soukromník, přičemž Jan Chabr se kloní k první variantě, která magistrátu dává větší vliv na pronájmy prodejních míst a jejich obsah.

Radní obhajoval i cenu neschváleného kontraktu na celkovou rekonstrukci. „Předpokládaná hodnota zakázky sice byla původně téměř o sto milionů korun nižší. Znalecký posudek ČVUT ale konstatoval, že je vítězná nabídková cena ve vztahu k lokalitě relevantní,“ dodal.

Podle náměstka primátora pro rozpočet Pavla Vyhnánka (Praha sobě) by ale byla bezmála půl miliardová investice v současné době příliš riskantní.