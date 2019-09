Lukrativní pasáž nedaleko Můstku zeje prázdnotou. Na plácku uvnitř v současné době funguje pouze drogerie a opravna obuvi, prodejna Albert zavřela nedávno. Vstupy z ulic 28. října a Rytířské jsou zanedbané a nelákají nikoho dovnitř. Podle plánů radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09 – Spojené síly pro Prahu) se zanedbaný prostor začne opravovat příští rok.

„Tendr na dodavatele bych rád vypsal v průběhu září či začátkem října. Do konce roku by mělo být vysoutěženo,“ říká Chabr. Magistrát má již získané stavební povolení na přestavbu. Z městské kasy je na ni připravena částka 300 milionů korun. „Předpokládám, že příští rok se bude budovat a v průběhu roku 2021 bychom teoreticky mohli otevírat,“ dodává.

Na výběrové řízení se čeká tři roky

V pasáži vznikne multifunkční prostor, který zkombinuje tržnici s občerstvením. „Chceme, aby to bylo místo, kde se můžete pobavit s přáteli a odnést si něco domů. Vše to jde dělat tak, aby to mohlo ekonomicky fungovat a přispívat penězi do rozpočtu,“ dodává Chabr s tím, že objekt musí mít na starost provozovatel se zkušenostmi z obdobného provozu.

Rekonstrukci chátrajícího památkově chráněného objektu z roku 1894 schválilo zastupitelstvo už v červnu roku 2016, s výběrovým řízením však otálelo. Tržnici chtělo obnovit a otevřít formou koncesního řízení, kdy by vybraná firma nemovitost opravila na své náklady a na oplátku by příštích 25 let vydělávala z jejího provozu.

Podle Chabra by totiž město nebylo vhodným provozovatelem. „Má to být někdo, kdo nás přesvědčí po věcné stránce a bude to mít logiku po finanční stránce,“ dodává s tím, že se už ozvalo několik zájemců.