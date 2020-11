Jak dříve uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti), problémem jsou peníze. Městská kasa měla loni na rekonstrukci připraveno přes 300 milionů korun, zakázka však vyjde o více než 100 milionů dráž.

„Vznikl zde rozdíl mezi původním odhadem a konečnou částkou. Na radě bychom chtěli řešit, jak dál postupovat,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). „Na řadu určitě přijdou osobní jednání se stavební firmou, která v tendru zvítězila, abychom sjednotili vzájemná očekávání,“ sdělil.

Otázkou nicméně zůstává, zda rada toto téma neodloží až do doby, dokud neopadne chaos způsobený druhou vlnou koronavirové nákazy.

Stavební práce už měly finišovat

Na opravu vrcholného díla pražského architekta Jindřicha Fialky má město v rukou stavební povolení a opírá se o rozhodnutí zastupitelstva z roku 2018. Podle plánů současné koalice měl být tendr vypsán již loni v září a nyní měly stavební práce finišovat.

Neutěšený stav chtělo dát do pořádku už minulé vedení magistrátu. To však plánovalo uzavřít smlouvu se soukromou společností, která by tržnici opravila na své náklady a na oplátku by mohla příštích 25 let vydělávat z jejího provozu.

Na plácku uvnitř ještě donedávna fungovala drogerie, opravna obuvi a prodejna Albert. Těm město nájemní smlouvy již vypovědělo. Pasáž je pořád průchozí a je možné se podívat dovnitř. Vstupy z ulic 28. října a Rytířské jsou zanedbané a ke vstupu rozhodně nelákají. Nemilou zajímavostí je, že vchod z ulice 28. října nepatří městu a musí ho pronajímat.

Pražská „priorita“

O unikátních prostorech se navzdory zdržování rekonstrukce diskutuje na platformě Campuj online magistrátního Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha).

Ten Staroměstskou tržnici představil na výstavě Pražské priority a renesanční skvost tak zařadil mezi 25 ambiciózních stavebních projektů metropole. Pasáž z let 1894 až 1896 vznikla na místě čtyř stržených domů.

Původně zde obchodníci nechtěli prodávat, protože měli pocit, že dovnitř nikdo na trh nepůjde. Zdejší špalíková podlaha také po čase velmi nepříjemně zapáchala. V 80. letech 20. století byla klenba zakryta podhledem, změnila se podlaha a vznikla zde série stánků, restaurace i supermarket.

Pokud se objekt podaří opravit, měly by v něm vzniknout multifunkční prostory, které zkombinují tržnici s občerstvením. Počítá se také s pódiem pro konání různorodých kulturních akcí. Plány jsou tedy smělé, jejich realizace však zůstává v nejistotě.