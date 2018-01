Staroměstská radnice projde dalšími opravami. Čeká se na stavební povolení

Staroměstskou radnici čekají další opravy. Tentokrát by měly být technického rázu. V budově budou zavedeny nové rozvody a nová kanalizace. Měla by tu být vybudována nová kotelna. Projekt v současnosti čeká na stavební povolení, a tak není známá cena této plánované rekonstrukce. Ve čtvrtek to médiím oznámil pražský radní Jan Wolf.

Připravované úpravy se dotknou Brožíkova zasedacího sálu i Jiříkovy síně. „Tyhle místnosti by se měly jenom restaurovat, ty jsou v pořádku, ale základní stavební úpravy by měly být hlavně v domě U Minuty," řekl radní Wolf. Kromě toho by rekonstrukcí měla projít i ta část budovy, kde se nachází recepce Pražské informační služby. ČTĚTE TAKÉ: Ze Staroměstské radnice zmizí orloj, nahradí jej asi obrazovka Oprava věže i orloje Stavební povolení by mohl magistrát dostat už v únoru. Stanovení ceny by mělo být hotovo do konce srpna, pak město vypíše tendr na zhotovitele. Praha několik měsíců rekonstruuje věž Staroměstské radnice. Zatím byly opraveny podlahy a omítky, proměny se dočkaly i toalety v přízemí budovy. Teď přijde na řadu oprava kaple a orloje, který bude demontován a na věž se vrátí až koncem letních prázdnin. Za opravu věže, kaple a orloje město zaplatí 48 milionů. ČTĚTE TAKÉ: Do věže Staroměstské radnice byly uloženy vzkazy dalším generacím

Autor: Pavel Lopušník