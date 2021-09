Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na eshopu Prague City Tourism. Program bude rozdělen do časových slotů vždy pro maximálně 35 osob. Celkem tak radnice nabídne během nedělního dne osm prohlídek s trváním okolo 150 minut. „Staroměstská radnice patří k architektonickým skvostům naší městské části, a proto máme velkou radost ze zájmu o její návštěvu. V rámci prohlídky jsme jako speciální dárek pro návštěvníky připravili ukázku svatebního obřadu,“ dodal starosta městské části Praha 1 Petr Hejma (STAN).

Prohlídku s rozšířeným výkladem završí ukázka svatebního obřadu a zábavný kvíz. Na vítěze vědomostní soutěže čekají zajímavé ceny a poukaz na exkurzi do jinak nepřístupného mechanismu orloje. „Mimo neobvyklou návštěvu se hosté mohou těšit i na hudební doprovod, fotokoutek či divadelní vystoupení,” popsal František Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism.

Milovníci historie a středověkých záhad se mají na co těšit. V neděli vypukne tradiční akce Radnice dokořán, tentokrát při příležitost 683. výročí založení Staroměstské radnice. Lidé tak mají mimořádnou příležitost objevit jindy nepřístupná zákoutí historických prostorů nejstarší pražské radnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.